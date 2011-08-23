"دایگو"در انتظار بزرگترین رویداد دوومیدانی جهان/ امید به درخشش ایران

به گزارش خبرنگار مهر، سیزدهمین دوره رقابت‌های دوومیدانی قهرمانی جهان در رده بزرگسالان با حضور بیش از 2 هزار ورزشکار از 200 کشور جهان از پنجم شهریورماه به مدت هشت روز در استادیوم بزرگ دوومیدانی شهر "دایگو" کره جنوبی معروف به "کمان آبی" برگزار می شود. این ورزشگاه بزرگ با حضور بیش از 66 هزار نفر تماشاچی یکی از بزرگترین ورزشگاه های این کشور مختص دوومیدانی است.

پس از برگزاری دوازدهمین دوره مسابقات دوومیدانی قهرمانی جهان در آلمان با حضور بیش از 2 هزار ورزشکار از 203 کشور جهان، به طور قطع مسابقات "دایگو" دومین رقابت بزرگ دوندگان در جهان محسوب می شود.

با توجه به فاصله کمتر از یک سال به بازیهای المپیک لندن به یقین "دایگو" تبدیل به میدانی می شود که شاهد شکستن رکوردهای پی در پی و صحنه های به یاد ماندنی در آن خواهیم بود.

رئیس اتحادیه دوومیدانی جهان در فاصله یک ماه مانده تا این رقابتها در پیامی به دوومیدانی کاران جهان گفته بود که " منتظر میزبانی کره ای ها باشید. صبر کنید تا این رقابتها را به عنوان گوهری گرانبها در این رشته ببینید. کره برای این میزبانی راه سختی را طی کرده است و شیوه‌ای جدید را دنبال کرده تا بتواند میزبان بزرگترین رویداد دوومیدانی جهان باشد. من بهترین آرزوها را برای ورزشکاران شرکت کننده در این رقابتها دارم."

تاریخچه این بازیها بدین ترتیب است:

ردیف سال میزبان تعداد کشورها تعداد ورزشکاران 1 1983 هلسینکی فنلاند 153 1355 2 1987 رم ایتالیا 159 1451 3 1991 توکیو ژاپن 167 1517 4 1993 اشتوتگارت آلمان 187 1689 5 1995 گوتنبرگ سوئد 191 1804 6 1997 آتن یونان 198 1882 7 1999 سویل اسپانیا 201 1821 8 2001 ادمونتون کانادا 189 1677 9 2003 پاریس فرانسه 198 1679 10 2005 هلسینکی فنلاند 191 1688 11 2007 اوزاکا ژاپن 197 1800 12 2009 برلین آلمان 203 2000

برگزاری مسابقات دوومیدانی قهرمانی جهان به سال 1993 فنلاند بر می گردد. هلسینکی فنلاند تنها شهری است که دو بار افتخار میزبانی این مسابقات را داشته است. در این بین آلمان و ژاپن هر کدام دو بار میزبان این رویداد بوده اند.

در میان کشورهای آسیایی تنها ژاپن موفق به برگزاری دو دوره این رقابتها شده و به این ترتیب دایگو سومین شهر آسیایی است که قرار است از هفته آینده میزبان بیش از دو هزار دوومیدانی کار باشد.

میزبان سیزدهمین دوره مسابقات دوومیدانی قهرمانی جهان تدارکات ویژه ای برای این دیدارها دیده است. کره ای ها تلاش کرده اند فضایی متفاوت برای این رقابتها فراهم کنند. به طوریکه برای نخستین بار بیش از 3500 ورزشکار و مربی به همراه هزاران میهمان و خبرنگار در فضای یک دهکده ورزشی اسکان می یابند.

دهکده ای با امکانات تخصصی برای دوومیدانی کاران و میهمانان. در کنار آن استادیوم بزرگ و معروف " کمان آبی" با خاطره میزبانی جام جهانی 2002 فوتبال و بازیهای سال 2003 یونیورسیاد دانشجویان جهان میزبان دوومیدانی کاران برتر جهان خواهد بود.

فضای کاملا تبلیغاتی و بهره از امکانات فوق العاده کره ای ها، اسپانسرهای قدرتمند و حمایت کامل مسئولین این کشور کار را برای میزبانی هرچه بهتر این کشور فراهم کرده است. در حاشیه این رقابتها، شاهد برگزاری اجلاس جهانی دوومیدانی هم خواهیم بود.

تیم ملی دوومیدانی ایران نیز دوشنبه شب تهران را به مقصد کره جنوبی ترک کرد تا رقابت خود را با 2 هزار ورزشکار شرکت کننده در این رقابتها از روز پنجم شهریورماه آغاز کند.

سیزدهمین دوره مسابقات دوومیدانی قهرمانی جهان با حضور بیش از دو هزار ورزشکار از 200 کشور از 5 تا 13 شهریور ماه در دایگو کره جنوبی برگزار می شود.