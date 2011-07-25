به گزارش خبرنگار مهر، دکتر شهابالدین صدر روز دوشنبه در سیزدهمین همایش پزشکان عمومی از محدودیتهای ایجاد شده در سرمایهگذاری بخش خصوصی در عرصه سلامت انتقاد کرد و گفت: باید از سرمایهگذاری بخش خصوصی در هفتهی سلامت استقبال کنیم، این درحالی است که برخی با کارشناسیهای غلط دائما سبب میشوند که سرمایهگذاری بخش خصوصی سلامت محدودتر شود. دولت باید شرایطی فراهم کند که مردم در هفتهی سلامت مشارکت بیشتری کنند.
وی با اشاره به اینکه باید تلاش شود که اعتبارات سلامت بتواند بیمارستانهای دولتی و دانشگاهی را اداره کند، افزود: نمیتوان با یکسری اعلامهای غیرواقعی از سرمایهگذاری در بخش سلامت جلوگیری کرد.
وی با تاکید براینکه اگر محاسبات حوزه سلامت واقعی نباشد، مجوز تخلف را صادر کردهایم، افزود: لازم است که محاسبات اقتصادی در حوزه سلامت واقعی شود. پرونده جامعه پزشکی بیش از 30 سال گذشته سراسر افتخار است. پزشکی ایران در سطح بسیار بالایی است و هزینههای ارائه خدمات در ایران قابل قیاس با کشورهای اروپایی و منطقه نیست. باید تلاش کرد مشکلات حوزهی سلامت در کشور برطرف شود.
رئیس کل سازمان نظام پزشکی افزود: لازم است وزارت بهداشت به وظیفه خود در هیئت دولت به خوبی عمل کند. اگر امروز بگویند هر پزشکی که مطب دارد، نمیتواند در دانشگاهها و بیمارستانهای دولتی کار کند، دانشگاهها دچار اختلال میشوند. وزارت بهداشت در این زمینه مسئول است و باید کارشناسی کند و نتایج کارشناسی خود را به دولت گزارش دهد. برخی مسائل یک پروسه زمانی را میطلبند. نمیتوان با نقطهنظرات برخیها که در زمان مسوولیت خود نیز به درستی عمل نکردهاند، تصمیماتی را اتخاذ کرد.
وی به اشاره به اینکه اعتبارات سال 90 حوزه سلامت فرصت مناسب برای اصلاح وضعیت اقتصاد درمان کشورگفت: اعتبارات حوزه سلامت در سال جاری 60 درصد افزایش داشته است در صحن مجلس حدود سه هزار میلیارد تومان به اعتبارات حوزه سلامت در سال جاری اضافه شد و به این ترتیب اعتبارات حوزه سلامت در سال جاری به حدود 16 هزار میلیارد تومان رسید.
به گفته وی، این افزایش اعتبارات فرصت مناسبی است برای وزارت بهداشت و وزارت رفاه که وضعیت اقتصاد درمان کشور را اصلاح کنند و همچنین در جهت پرداخت مطالبات همکاران اقدام کنند.
صدرادامه داد: اگر این اعتبارات 16هزار میلیارد تومانی حوزه سلامت بخواهد به 20 یا 30 هزار میلیارد تومان افزایش یابد، مشکلی نیست و شدنی است اما باید سلامت جزو اولویتهای کشور قرار گیرد. نباید به سلامت به عنوان یک موضوع هزینهبر نگاه شود.
رئیس کل سازمان نظام پزشکی تاکید کرد: افزایش اعتبارات حوزه سلامت فرصت مناسبی است که وزارت بهداشت و سازمانهای بیمهگر تلاش کنند تا سرانه درمان را از وضعیت نامناسب خارج کند. سال گذشته علیرغم تمام کارشناسیها سرانهی هشت هزار و 500 تومانی اعلام شد. برای امسال با توجه به افزایش اعتبارات حوزهی سلامت سرانه بین 15 تا 20 هزار تومانی عملی است.
صدر با اشاره به فعالیت مجمع درمانگران داوطلب نظام پزشکی گفت: با همکاری متخصصان و فوقتخصصان در رشتههای مختلف به صورت داوطلبانه تیم درمانگر به مناطق محروم اعزام و خدمات لازم را ارائه میدهند. تاکنون این مجمع به منطقه بازفت چهارمحال بختیاری و همچنین منطقه زیرکوه خراسان جنوبی اعزام شدهاند و خدمات لازم را ارائه دادهاند.
وی گفت: پیش از این معمولا در حکمهای استخدامی، پزشکان عمومی به عنوان کارشناس ارشد پذیرفته میشدند که با پیگیریهای انجام شده این موضوع اصلاح شده و پزشکان عمومی به عنوان پزشک در احکام استخدامی در نظر گرفته میشود.
وی به تعرفه های درمانی سال 90 اشاره کرد و گفت: با تعرفههای درمان 90 ،بیمارستانهای دولتی و دانشگاهی در عملکردهایشان دچار اختلال میشوند و نمیتوانند خود را اداره کنند. سازمان نظام پزشکی در زمینه تعیین تعرفهها کارشناسیهای خود را انجام داده ما در این زمینه تابع قانون هستیم. مبنای تعرفهگذاری سال 1390 تعرفههای سازمان نظام پزشکی در سالهای گذشته بوده است هرچند که افزایش تعرفهها در سال جاری مناسب نیست.
صدر گفت: به جای آن که سلامت جزو اولویتهای پنجگانهی کشور باشد، اما مشاهده میکنیم که در اولویتهای پانزدهم و شانزدهم قرار دارد. براین اساس وقتی به حوزه سلامت میرسیم، میگویند پول نداریم؛ ایران کشور فقیری نیست. ما در کشور مشکل اعتباری نداریم. سیاستگذاریها و اولویتها باید با نگاه درستی انجام شود.
وی گفت: یکی از اتفاقات نامناسب که از سالهای اخیر در حوزه سلامت با آن مواجه هستیم، آن است که چارچوبهای ارائه خدمت در بخشهای مختلف درمان خصوصی، دولتی و خیریه به هم ریخته است. لازم بود که همان سازوکار گذشته برای اداره بیمارستانها حفظ میشد و بیمارستانهای دانشگاهی و دولتی از محل اعتبارات عمومی کشوری اداره میشدند.
وی گفت: طرح خودگردانی بیمارستانهای دولتی سبب شده که این بیمارستانها به دنبال فرآیندهای درآمدزایی باشند. براین اساس مردم در بیمارستانهای دولتی و دانشگاهی با همان مشکلاتی روبهرو هستند که در دیگر بخشهای درمانی با آن روبهرو بودند.
به گفته وی بیمارستانهای دانشگاهی و دولتی باید همچنان از محل اعتبارات عمومی کشور اداره شوند.
رئیس کل سازمان نظام پزشکی تاکید کرد: برخی با کارشناسیهای نادرست سرمایهگذاری در بخش خصوصی سلامت را محدود میکنند.
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