حسن نوربخش در گفتگو با خبرنگار مهر با یادآوری اینکه تیم ملی بسکتبال آخرین دیدار در تورنمنت بین‎المللی پرتغال را به تیم میزبان واگذار کرد، اظهارداشت: اگر این بازی را می‏بردیم قهرمان تورنمنت می‎شدیم. در بیشتر دقایق بازی هم از حریف جلوتر بودیم اما در نهایت به خاطر آسیب دیدگی بازیکنان نتوانستیم برتری خود را حفظ کنیم.

وی در مورد چگونگی رده بندی تیم‎های شرکت کننده در تورنمنت بین‎المللی پرتغال توضیح داد و گفت: در صورتیکه پرتغال را می‎بردیم، با دو برد و یک باخت شرایط مشابهی با این تیم پیدا می‌کردیم و بالاتر از دو تیم رومانی و آنگولا قرار می‌گرفتیم و به خاطر پیروزی در دیدار روبرو صدر جدول رده‎بندی را در اختیار می‏گرفتیم.

سرپرست تیم ملی بسکتبال ادامه داد: اما به خاطر شکست برابر پرتغال با یک برد و دو شکست وضعیت مشابهی با رومانی و آنگولا پیدا کردیم. البته از نظر معدل امتیاز (گل) پائین‎تر از این دو تیم قرار گرفتیم و در نهایت تیم چهارم و آخر تورنمنت بین‌المللی پرتغال شدیم.

نوربخش از برگزاری مجموع دیدارهای برگزار شده در پرتغال و همچنین دو دیدار برگزار شده در اردوی مجارستان ابراز رضایت کرد و گفت: اگر تعداد بازیکنان بیشتری در اختیار داشتیم و با آسیب دیدگی برخی بازیکنان هم مواجه نمی‏شدیم نتایجی بهتر از این را کسب می‌کردیم.

وی تصریح کرد: به خاطر صادر نشدن روادید برای برخی بازیکنان با 10 بازیکن به مجارستان سفر کردیم. البته در جریان دیدارهای تدارکاتی برخی بازیکنان آسیب دیدند تا آنجا که برای آخرین دیدار برابر پرتغال 6 بازیکن را به طور کامل در اختیار داشتیم. البته خوشبختانه مصدومیت بازیکنان خیلی حاد نیست اما بهبودی زودتر صلاح بر این بود تا به آنها استراحت دهیم.

سرپرست تیم ملی بسکتبال ضمن ابراز رضایت از میزبانی پرتغالی‌ها یادآور شد که ملی‌پوشان چهار جلسه تمرینی دیگر در ایالت پورتور برگزار می‌کنند سپس به کشور باز می‌گردند.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی بسکتبال یکشنبه شب آخرین دیدار در تورنمنت بین‌المللی پرتغال را به میزبان واگذار کرد و در رده آخر این تورنمنت قرار گرفت. تیم ملی بسکتبال برای حضور در رقابت‌های قهرمانی آسیا آماده می‌شود که 24 شهریورماه تا 3 مهرماه در ووهان چین برگزار می‌شود.