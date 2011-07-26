حسن نوربخش در گفتگو با خبرنگار مهر با یادآوری اینکه تیم ملی بسکتبال آخرین دیدار در تورنمنت بینالمللی پرتغال را به تیم میزبان واگذار کرد، اظهارداشت: اگر این بازی را میبردیم قهرمان تورنمنت میشدیم. در بیشتر دقایق بازی هم از حریف جلوتر بودیم اما در نهایت به خاطر آسیب دیدگی بازیکنان نتوانستیم برتری خود را حفظ کنیم.
وی در مورد چگونگی رده بندی تیمهای شرکت کننده در تورنمنت بینالمللی پرتغال توضیح داد و گفت: در صورتیکه پرتغال را میبردیم، با دو برد و یک باخت شرایط مشابهی با این تیم پیدا میکردیم و بالاتر از دو تیم رومانی و آنگولا قرار میگرفتیم و به خاطر پیروزی در دیدار روبرو صدر جدول ردهبندی را در اختیار میگرفتیم.
سرپرست تیم ملی بسکتبال ادامه داد: اما به خاطر شکست برابر پرتغال با یک برد و دو شکست وضعیت مشابهی با رومانی و آنگولا پیدا کردیم. البته از نظر معدل امتیاز (گل) پائینتر از این دو تیم قرار گرفتیم و در نهایت تیم چهارم و آخر تورنمنت بینالمللی پرتغال شدیم.
نوربخش از برگزاری مجموع دیدارهای برگزار شده در پرتغال و همچنین دو دیدار برگزار شده در اردوی مجارستان ابراز رضایت کرد و گفت: اگر تعداد بازیکنان بیشتری در اختیار داشتیم و با آسیب دیدگی برخی بازیکنان هم مواجه نمیشدیم نتایجی بهتر از این را کسب میکردیم.
وی تصریح کرد: به خاطر صادر نشدن روادید برای برخی بازیکنان با 10 بازیکن به مجارستان سفر کردیم. البته در جریان دیدارهای تدارکاتی برخی بازیکنان آسیب دیدند تا آنجا که برای آخرین دیدار برابر پرتغال 6 بازیکن را به طور کامل در اختیار داشتیم. البته خوشبختانه مصدومیت بازیکنان خیلی حاد نیست اما بهبودی زودتر صلاح بر این بود تا به آنها استراحت دهیم.
سرپرست تیم ملی بسکتبال ضمن ابراز رضایت از میزبانی پرتغالیها یادآور شد که ملیپوشان چهار جلسه تمرینی دیگر در ایالت پورتور برگزار میکنند سپس به کشور باز میگردند.
به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی بسکتبال یکشنبه شب آخرین دیدار در تورنمنت بینالمللی پرتغال را به میزبان واگذار کرد و در رده آخر این تورنمنت قرار گرفت. تیم ملی بسکتبال برای حضور در رقابتهای قهرمانی آسیا آماده میشود که 24 شهریورماه تا 3 مهرماه در ووهان چین برگزار میشود.
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