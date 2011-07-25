سد شهر بیجار 60 درصد پیشرفت فیزیکی دارد

سیف الله آقابیگی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این سد از طرح های ارزشمند وزارت نیرو در حوزه تامین آب به ویژه آب آشامیدنی است.

وی عنوان کرد: هدف از اجرای سد شهربیجارتامین آب کیفی و آشامیدنی بیش از 70 درصد جمعیت شهرهای استان، برخی از روستاهای حاشیه خطوط انتقال آب و تامین انرژی از طریق توربین های برق آبی است.

مدیرعامل آب منطقه ای گیلان قدرت تنظیم آب سد شهربیجار را 165 میلیون متر مکعب عنوان کرد و گفت: با تکمیل ساخت این پروژه آب آشامیدنی ساکنان بیش از 13 شهر بزرگ استان تامین خواهد شد.

وی افزود: با توجه به تاکیدات ریاست جمهوری در سفر دور دوم و سفر سوم هیئت دولت به گیلان مقرر شد بالاترین میزان اعتبارات در خلال همه سالهای که به سد شهربیجار اختصاص یافته امسال به این پروژه تخصیص یابد.

آقابیگی با بیان اینکه تا پایان سال جاری عملیات خاکریزی بدنه سد شهربیجاربه اتمام خواهد رسید، افزود: این سد از نوع خاکی سنگ ریزه ای با رویه بتنی است.

وی ابراز امیدواری کرد: در نیمه نخست سال آینده با توجه به اینکه آورده رودخانه زیلکی در این مقطع از سال مطلوب است، عملیات آبگیری سد انجام شود.

مدیرعامل آب منطقه ای گیلان همچنین بر ضرورت تزریق منابع مالی برای تسریع در ساخت پروژه سد شهربیجارتاکید کرد و افزود: عدم تخصیص اعتبارات لازم ساخت این پروژه را با کندی مواجه خواهد کرد.

وی در ادامه با بیان اینکه برای ساخت پروژه سد شهربیجار امسال حدود 48 میلیارد تومان اعتبار پیش بینی شده است، یادآورشد: از این میزان 28 میلیارد تومان از محل بودجه سال جاری و بقیه از طریق اوراق مشارکت تامین می شود.

پروژه " سد مخزنی شهربیجار " در فاصله هشت کیلومتری از آبادی شهربیجار که خود در سمت راست امامزاده هاشم (ع) واقع در 35 کیلومتری شهر رشت قرار دارد و بر روی رودخانه زیلکی اجرا می ‌شود.