107 هزار تن گندم از کشاورزان همدان خریداری شد

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا راد اظهار داشت: خرید گندم از یازدهم تیرماه شروع شده و تا بیست و نهم تیرماه 107 تن گندم تحویل سیلوها و مراکز بخش خصوصی شامل اتحادیهها و کارخانجات شده است.
وی از فعالیت 17 مرکز اصلی خرید گندم در سال جاری در همدان خبر داد و افزود: این مراکز هر کدام شامل چندین مرکز فرعی هستند که کار خرید گندم را از کشاورزان انجام میدهند.
مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 13 گفت: در حال حاضر دو سیلوی بتنی شهیدان زارعی و سیلوی 85 هزار تنی کوریجان کبودراهنگ برای ذخیره گندم در همدان فعال هستند.
وی اضافه کرد: سیلوی 20 هزار تنی ملایر، 20 هزار تنی نهاوند، 50 هزار تنی بخش خصوصی و 30 هزار تنی اسدآباد نیز کار ذخیره گندم را انجام میدهند.
راد ابراز داشت: با برنامهریزیهای صورت گرفته تا پایان سال جاری سه سیلوی دیگر نیز در استان همدان بهره برداری میشود.
وی اظهار داشت: در حال حاضر در خرید گندم سن زدگی برای قیمت مد نظر است و امسال به ازای هر درصد سنزدگی 100 ریال بهای گندم کم میشود که این مهم در راستای انگیزه برای کشاورزان است تا هنگام کاشت به دنبال برای آفت سنزدگی در مزارع کشاورزی داشته باشند.
مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 13 با تأکید بر لزوم برخورداری گندمها از کیفیت لازم افزود: کارخانجات و مراکز خرید بعد از هدفمندی یارانهها به صورت مجاز حق فروش آرد را داشته و گندمی که از نظر کیفیت بالاتر باشد خریداری میکنند چرا که اگر کیفیت بالا نباشد روند کار پایین میآید.
وی اظهارداشت: در حال حاضر شناسایی کیفیت گندم خریداری شده توسط غله انجام میشود و اگر مشکلی باشد غله مسئول است.
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