اخبار کوتاه ورزشی از یزد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم شنای دختران زیر 12 سال استان به مسابقات شنای منطقه ای در اصفهان اعزام شد.

دراین جشنواره که به میزبانی اصفهان و در رشته های 50 متر کرال سینه وقورباغه برای گروهای سنی زیر هفت سال، هشت سال، 9 سال، 10 سال، 11 سال و 12 سال برگزار می شود تیم دختران یزد با تیم استانهای اصفهان، کرمان، سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، چهارمحال و بختیاری در گروه چهار مسابقات قراردارند و با هم به رقابت می پردازند.

دعوت از هفت دوچرخه سوار استان یزد به تیم ملی

هفت دوچرخه سوار برتر استان به تیم های ملی دعوت شدند.

از سوی کادر فنی ابوالفضل زارع زاده، مجید زارعیان، احسان حاضری و امیرحسین لاری به تیم ملی جوانان دعوت شدند.

سعید زارع بیدکی، حمید ابویی و علی اکبر زارعی مقدم هم به تیم ملی نوجوانان دعوت شدند.

اردوی آمادگی تیم های ملی دوچرخه سواری نوجوانان و جوانان ایران بزودی در تهران تشکیل می شود.

کسب مقام سوم لیگ شنای کشور توسط شناگران بسیجی استان یزد

تیم شنای بسیج استان یزد مقام سوم لیگ شنای بسیج کشور را کسب کرد.

تیم شنای بسیج استان یزد در مسابقات لیگ شنای بسیج کشور که در سمنان برگزارشد مقام سوم را کسب کرد.

تیم استان یزد متشکل از مسرت، باغستانی، معصومی، رنجبر و امیری دراین دوره از مسابقات موفق به کسب مقام سوم شدند.

انتصاب رئیس جدید هیئت تکواندو استان

رئیس جدید هیئت تکواندو استان یزد در مجمع این هیئت انتخاب شد.

مجمع انتخاباتی هیئت تکواندو استان یزد در سالن کنفرانس اداره کل تربیت بدنی استان برگزار و محمود عالیشوندی تنها کاندید ای دوره مجمع هیئت تکواندو با 17 رای به مدت چهار سال سکاندار این هیئت شد.

فرهادیان مسول امور استان های فدراسیون تکواندو جمهوری اسلامی ایران در این مجمع با اشاره به المپیکی بودن این رشته گفت: هیئت تکواندو استان یزد در آخرین ارزیابی فدراسیون جز ضعیف ترین هیئت های کشور بوده که امیدواریم با درایت و پشتکار رئیس جدید در جایگاه واقعی خود قرار گیرد.