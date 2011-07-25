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۳ مرداد ۱۳۹۰، ۱۳:۱۲

کی پور:

نیروگاه علی آباد در سریعترین زمان احداث شد

نیروگاه علی آباد در سریعترین زمان احداث شد

علی آباد - خبرگزاری مهر: فرماندار علی آباد کتول گفت: احداث نیروگاه برق علی آباد کتول در سریعترین زمان و قبل از موعد انجام شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر کی پور پیش از ظهر دوشنبه در حاشیه افتتاح این نیروگاه اظهار داشت: عملیات احداث نیروگاه هزار مگاواتی علی آباد از فروردین سال 1387 در زمینی به وسعت 68 هکتار آغاز شد.

وی افزود: این نیروگاه در 6 واحد 162 مگاواتی نزدیک به یک هزار مگاوات برق تولید می کند که نیاز استان گلستان به 300 تا 400 مگاوات و مازاد برق تولیدی به استانهای مجاور صادر خواهد شد.

کی پور گفت: پس از افتتاح فاز گازی، فاز سیکل ترکیبی این نیروگاه تا ظرفیت 1450 مگاوات برق از نفت گاز و میعانات گازی با اعتباری افزون بر 450 میلیون یورو آغاز خواهد شد.

فرماندار علی آباد کتول اضافه کرد: در عملیات ساخت نیروگاه 800 نفر بصورت مستقیم و غیر مستقیم نقش داشته اند که با بهره برداری از این نیروگاه 130 نفر متخصص و 60 نفر نیروی انسانی بکار گرفته می شوند.

به گفته وی تمامی بخشهای این نیروگاه اعم از تجهیزات و نصب صد در صد توسط متخصصین داخلی انجام شده است.

این نیروگاه با حضور رئیس جمهور افتتاح شد.

کد مطلب 1367019

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