زمینه اشتغال 471 نفر در بخش کشاورزی فراهم می شود

به گزارش خبرنگار مهر، شاپور رضایی بعد از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهارداشت: در سال جاری مبلغ 574 میلیارد ریال از محل اعتبارات بنگاههای اقتصادی زودبازده با عاملیت بانک کشاورزی به بخش کشاورزی اختصاص یافت .

وی افزود: ازمحل این اعتبارات تعداد 394 طرح با مبلغ بیش از 696 میلیارد ریال در بخشهای زراعت وباغبانی، شیلات وآبزی پروری، آبخیزداری و منابع طبیعی، دامپزشکی، دام و طیور، مکانیزاسیون کشاورزی، صنایع تبدیلی و تکمیلی به دبیرخانه کارگروه اشتغال وسرمایه گذاری استان معرفی شده است .

رضایی اضافه کرد: تاکنون تعداد 139 طرح بیش از 232 میلیارد ریال اعتبار مصوب و تعداد 123 طرح با مبلغ بیش از 195 میلیارد ریال در بانک عقد قرارداد شده که با به بهره برداری رسیدن طرحهای عقد قرارداد شده 471 شغل ایجاد خواهد شد .