زمینه اشتغال 471 نفر در بخش کشاورزی فراهم می شود

به گزارش خبرنگار مهر، شاپور رضایی بعد از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهارداشت: در سال جاری مبلغ 574 میلیارد ریال از محل اعتبارات بنگاههای اقتصادی زودبازده با عاملیت بانک کشاورزی به بخش کشاورزی اختصاص یافت.
وی افزود: ازمحل این اعتبارات تعداد 394 طرح با مبلغ بیش از 696 میلیارد ریال در بخشهای زراعت وباغبانی، شیلات وآبزی پروری، آبخیزداری و منابع طبیعی، دامپزشکی، دام و طیور، مکانیزاسیون کشاورزی، صنایع تبدیلی و تکمیلی به دبیرخانه کارگروه اشتغال وسرمایه گذاری استان معرفی شده است.
رضایی اضافه کرد: تاکنون تعداد 139 طرح بیش از 232 میلیارد ریال اعتبار مصوب و تعداد 123 طرح با مبلغ بیش از 195 میلیارد ریال در بانک عقد قرارداد شده که با به بهره برداری رسیدن طرحهای عقد قرارداد شده 471 شغل ایجاد خواهد شد.
مدیرامور سرمایه گذاری سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر یادآورشد: در حال حاضر امکان بررسی تمام طرحهای بخش کشاورزی جهت اخذ تسهیلات بانکی فراهم است.
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