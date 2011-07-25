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۳ مرداد ۱۳۹۰، ۱۳:۴۴

نقاشیهای نابغه ایرانی نقاشان بزرگ جهان را متحیر کرد

اصفهان - خبرگزاری مهر: دختر نقاش 12 ساله ایرانی الاصل گفت: به عنوان نابغه نقاشی جهان شناخته شده و آثارم نقاشان بزرگ جهان را متحیر کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، ایزابل سالاری که در ایتالیا زندگی می‌کند، پیش از ظهر دوشنبه در حاشیه نخستین جشنواره بین‌الملل هنرهای تجسمی کودک و نوجوان در اصفهان با بیان اینکه نقاشی را بدون فراگیری از هیچ استادی خود یاد گرفته و باعث عجاب جهانیان شده است، اظهار داشت: تمامی نقاشیهایم سرائیده ذهنم است و آنچه در ذهن، عواطف و باورهایم می‌گذرد را در لحظه به روی بوم می‌آورم.

وی افزود: نقاشی‌را به سبک انتزاعی انجام می‌دهم و از پنج سالگی این کار را شروع کرده‌ام.

نابغه نقاشی جهان با اشاره به اینکه  تا به حال پنج نمایشگاه با تکنیک‌های جدید در کشورهای خارجی برگزار کرده‌ام، تصریح کرد: آثار من استادان اروپا و جهان را خیره کرده و بسیاری اعتقاد دارند که تکنیک من چون تکنیک میکلانژ ناب و منحصر به فرد است.

وی اضافه کرد: بیشتر نقاشی‌هایم را هنرمندان چین، ژاپن و به طور کل کشورهای شرق بسیار پسندیده‌اند.

سالاری بیان داشت: این برای نخستین بار است که به ایران سفر می کنم و تاکنون ایران برایم جذابیتهای زیادی داشته که از آن لذت می برم.

وی تاکید کرد: تمام آثارم بدون آموزش و نگاه از اینترنت است و هیچ تقلیدی نیز در آن وجود ندارد.

این نابغه نقاشی جهان با اشاره به اینکه نقاشی هایم تاکنون اعجاب بسیاری از هنرمندان بزرگ دنیا را برانگیخته است، تصریح کرد: البرتو وسپاتسیانی کارشناس و منتقد بزرگ نقاشی ایتالیا با دیدن آثار من گفت آثار این هنرمند نوجوان ایرانی برای بسیاری از نقاشان با تجربه به مثابه نقطه اوج کاری آنها در صورتیکه برای ایزابل سالاری نقطه آغاز کار است.

کد مطلب 1367043

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