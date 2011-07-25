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۳ مرداد ۱۳۹۰، ۱۴:۱۱

عجم:

جهت گیری دولت استفاده حداکثری از ظرفیت بسیج سازندگی است

جهت گیری دولت استفاده حداکثری از ظرفیت بسیج سازندگی است

قزوین- خبرگزاری مهر: استاندار قزوین گفت: جهت گیری و اراده دولت، تقویت و حمایت از اردوهای جهادی و استفاده حداکثری از ظرفیت های بسیج سازندگی است.

به گزارش خبرنگار مهر احمد عجم ظهر دوشنبه در بازدید از اردوهای جهادی طرح هجرت  سه بسیج سازندگی در جمع اهالی روستای یل آباد از توابع بخش کوهین اظهارداشت: بسیج سازندگی از سنت های حسنه ای و یادگار امام راحل (ره) است که احیاء و ساماندهی این طرح عظیم با فرمان و هدایت مقام معظم رهبری صورت گرفته است.
 
وی افزود: دولت برای اجرایی کردن اهداف و آرمان های طرح بسیج سازندگی قدم های بلند و موثری را برداشته به گونه ای که بازسازی و بهسازی مناطق روستایی و نقاط آسیب پذیر از اولویت های دولت در اجرای طرح های عمرانی و فرهنگی است.
 
استاندار با تأکید بر این که باید پیوند بین مردم و بسیج سازندگی را بیشتر تقویت کرد بیان کرد: باید بسترهای لازم را برای همکاری و مشارکت گسترده مردم در اجرای طرح های بسیج سازندگی فراهم کرد تا علاوه بر ارتقاء سطح کیفی پروژه ها و کاهش هزینه های آن زمینه مشارکت و نشاط اجتماعی در جامعه توسعه یابد.
 
وی با بیان این مطلب که در حال حاضر 40 درصد اعتبارات عمرانی در روستاها هزینه می شود افزود: جهت گیری دولت توجه به روستاهاست و در هیچ دوره ای از ادوار تاریخی تخصیص 40 درصد اعتبارات عمرانی به روستاها سابقه ندارد که در نوع خود می تواند باعث تثبیت جمعیت روستایی و معکوس کردن روند مهاجرت به شهرها شود.
 
استاندار در پایان بر همکاری و حمایت دستگاه ها در اجرای طرح های بسیج سازندگی تأکید کرد.
 
در این سفر یک روزه استاندار به همراه جمعی از مدیران دستگاههای اجرایی استان از چند طرح عمرانی، فرهنگی و آموزشی که توسط اردوهای جهادی طرح هجرت بسیج سازندگی در روستاهای یل آباد و ساربانک از توابع بخش کوهین در حال اجراست
بازدید کرد.
کد مطلب 1367071

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