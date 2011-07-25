" کاپیتان آمریکا" صدرنشین جدول فروش شد

به گزارش خبرنگار مهر "کاپیتان آمریکا: اولین انتقامجو" این هفته 5/68 میلیون دلار فروخت و رقیبی قدر همچون "هری پاتر و یادگاران مرگ: قسمت دوم" را کنار زد.



فروش فیلم "کاپیتان آمریکا" که اقتباسی از کتاب‌های مصور است بالاتر از پیش بینی ها بود.این فیلم را جو جانستن کارگردانی کرده و تامی لی جونز ، هوگو ویوینگ ، استنلی توچی ، سمیوئل ال جکسن و هیلی اتول در آن به نقش آفرینی پرداخته‌اند."کاپیتان آمریکا" با بودجه ای 140 میلیون دلاری تولید شده است.



"هری پاتر و یادگاران مرگ: قسمت دوم" که هفته گذشته در نخستین هفته اکران فروشی فوق العاده داشت این هفته با 72 درصد افت تماشاگر مواجه شد و 1/48 میلیون دلار فروخت.این فیلم ظرف تنها دو هفته اکران در سراسر جهان نزدیک به 840 میلیون دلار فروش داشته است.



کمدی رمانتیک "دوستان بی‌معرفت" در سه روز پایانی هفته اکران شد و 5/18 میلیون دلار فروش داشت. این فیلم در رده سوم جدول اکران قرار دارد.



" ترنسفورمر ها : خاموشی ماه" این هفته 12 میلیون دلار فروخت و در جایگاه چهارم جدول فروش ایستاد.رتبه پنجم هم به کمدی" روسای بد" تعلق گرفت.این فیلم هفته گذشته 7/11 میلیون دلار فروخت.