رسانه ها از موقوفات دفاع نمی کنند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی دلاور قبل از ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگارن اظهار داشت: وقف آثار بسیاری در ابعاد مختلف فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و حتی سیاسی دارد، اما متاسفانه در سال های اخیر مهمترین مسئله ای که به این موضوع ضربه زده، براساس نیت واقف عمل نکردن است.

وی تصریح کرد: اگر وقف براساس نیت واقف به مصرف برسد و در محافل نیز به عنوان یک کار ستودنی مطرح شود، به طور حتم مردم به سمت و سوی وقف تشویق می شوند.

دلاور گفت: بقعه ها همیشه محلی برای اجتماع زائران است و از طریق این اجتماعات درآمدهای زیادی عاید بقاع می شود که با اطلاع رسانی مناسب و ارائه گزارشات شفاف از نحوه مصرف موقوفات در این زمینه می توان مردم را ترغیب به انجام وقف نمود.

وی افزود: رعایت وقف عین رعایت نماز و زکات است و رعایت این اصول سبب رواج دوستی ها و مودت ها می شود.