  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۳ مرداد ۱۳۹۰، ۱۴:۳۳

دلاور:

رسانه ها از موقوفات دفاع نمی کنند

رسانه ها از موقوفات دفاع نمی کنند

مشهد - خبرگزاری مهر: نماینده مردم درگز در مجلس شورای اسلامی گفت: رسانه ها از وقفیات دفاع نمی کنند در حالی که با ارائه گزارشهای شفاف از موقوفات می توانند در ترویج وقف سهمی بسزا ایفا کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی دلاور قبل از ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگارن اظهار داشت: وقف آثار بسیاری در ابعاد مختلف فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و حتی سیاسی دارد، اما متاسفانه در سال های اخیر مهمترین مسئله ای که به این موضوع ضربه زده، براساس نیت واقف عمل نکردن است.

وی تصریح کرد: اگر وقف براساس نیت واقف به مصرف برسد و در محافل نیز به عنوان یک کار ستودنی مطرح شود، به طور حتم مردم به سمت و سوی وقف تشویق می شوند.

دلاور گفت: بقعه ها همیشه محلی برای اجتماع زائران است و از طریق این اجتماعات درآمدهای زیادی عاید بقاع می شود که با اطلاع رسانی مناسب و ارائه گزارشات شفاف از نحوه مصرف موقوفات در این زمینه می توان مردم را ترغیب به انجام وقف نمود.

وی افزود: رعایت وقف عین رعایت نماز و زکات است و رعایت این اصول سبب رواج دوستی ها و مودت ها می شود.

کد مطلب 1367074

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها