آموزش درست کودکان نقش بزرگی در آینده ایران دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد حسینی با ارسال پیامی به جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی کودک و نوجوان در اصفهان کودکان را مردان و زنان آینده‌ساز این کشور اسلامی خواند و اظهار داشت: ای زنان و مردان کوچک، پیاده کردن فکر بر روی بوم و یا صفحاتی با هر جنس نیازمند اندیشیدن و اندیشه حاصل رشد است و رشد با آموزش و تمرین و تربیت و پرورش به ‌وجود می‌آید.

وی افزود: نقاشی برای کودکان تمرین درست نگاه کردن، کاریکاتور تمرین جور دیگر دیدن و خوشنویسی تمرین تسلط بر انگشتان و کلام زیبا آموختن است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در این پیام با اشاره به فرموده پیامبر(ص) مبنی بر اینکه آنچه در کودکی می‌آموزید مانند نقشی است که بر سنگ کنده می‌شود و تا همیشه خواهد ماند، گفت: آنچه که کودکان امروز یاد می‌گیرند به ‌عنوان یک مهارت در پرونده توانایی‌های آنها ثبت خواهد شد.

وی در ادامه این پیام بیان داشته است: کودکان اگر خوب بیاموزند و با مفاهیم دینی آشنا شوند، نقش بزرگی در هنر آینده سرزمین خواهند داشت.

به گزارش مهر، نخستین جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی کودک و نوجوان از سوی مرکز هنرهای تجسمی، با همکاری اداره ‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان، استانداری و شهرداری اصفهان، موسسه توسعه هنرهای تجسمی معاصر، کانون پرورشی فکری کودکان و نوجوانان موسسه فرهنگی اکو و مرکز هماهنگی، توسعه و ترویج فعالیتهای قرآنی از دوم تا پنجم مرداد ماه در شهر اصفهان برگزار می شود.