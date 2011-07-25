مصاف خانوادگی نونهالان بسکتبال اصفهان در اولین دیدار

به گزارش خبرنگار مهر،‌ گروه بندی مرحله مقدماتی لیگ بسکتبال نونهالان استان اصفهان صبح امروز انجام شد که دو تیم فولاد ماهان (تینا الف) و (تینا ب) در یک گروه قرار گرفتند.

در گروه الف تیمهای آرارات، خرداد، شهرداری ، نفت پایتخت( ج) و نفت پایتخت (الف ) و در گروه ب تیمهای فولاد ماهان (تینا الف)، فولاد ماهان (ب)، نفت پایتخت (ب) و آب و فاضلاب قرار گرفته اند.

روز سه شنبه چهار مرداد ماه دو تیم فولاد ماهان (تینا الف) و (تینا ب) در اولین دیدار خود به مصاف یکدیگر می روند.

این دوره از مسابقات در سالن خانه بسکتبال استان اصفهان برگزار می شود.