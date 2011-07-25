3 طرح عمرانی دریایی و فرهنگی در چابهار افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر کل بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستان در مراسم اظهار داشت: در این سفر احداث دو باب دبیرستان 12 کلاسه که هر دبیرستان در مساحت پنج هزار و 200 متر مربع بنا شده و زیر بنای هر مدرسه هزار و 770 متر مربع است مجموعا با سه میلیارد و 200 میلیون ریال اعتبار درکوی بندر ساخته شده است.

سیاوش رضوانی گفت: این واحدهای آموزشی هر کدام در دو طبقه در مجموع پنج هزار متر مربع گستره دارد.

وی افزود: ساخت و تجهیز اسکله ها و امکانات زیر ساختی بنادر جزو وظایف حاکمیتی اداره کل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان است.

رضوانی بیان داشت: ساخت اسکله شناوری نجات دریایی که ازجنس فلز به طول 20 متروعرض 2.5 متر ساخته شده یک میلیارد و 600 میلیون ریال هزینه در برداشته است.

وی گفت: اسکله شناوری تجسس و نجات دریایی نیز برای امداد رسانی به دریانوردانی که با سرعت 40 کیلومتر در ساعت دچار حادثه می شوند از دیگر پروژه هایی بود که در بندر چابهار مورد بهره برداری قرار گرفت.

رضوانی افزود: آب دریا به سبب تخلیه آب شناورهای صیادی و تجاری دچار آلودگی می شود.

وی اظهار داشت: برای ایجاد تاسیسات مقابله با آلودگی دریا در بندر چابهار مجموعا چهار میلیون یورو هزینه داشته است.

مدیر کل بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستان گفت: تجهیزات مقابله با آلودگی دریا با بهره گیری از بوم، مواد پاک کننده، ژنراتور اضطراری، اسکیمورو و موتور پمپ از دیگر طرحهای بهره برداری شده امروز در بندر چابهار است.

وی افزود: معاون وزیر راه وشهرسازی و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی کشور در سفر یک روزه خود به شهر بندری چابهار همچنین از سر در بندر شهید کلانتری با 45 درصد پیشرفت فیزیکی و صرف یک میلیارد و 600 میلیون ریال هزینه و نیز طرح جامع توسعه بندر با 20 درصد پیشرفت فیزیکی دیدن کرد.

رضوانی بیان داشت: این طرحها با هدف کاهش زمان توقف رانندگان برای تحویل اسناد و روان سازی کار تخلیه و بارگیری در حال اجرا است.