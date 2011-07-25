قهرمانان مسابقات کشتی جوانان ناشنوای کشور مشخص شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، بیست و هفتمین دوره رقابت های کشتی آزاد و فرنگی قهرمانی ناشنوایان کشور در تهران برگزار شد که در رقابت های کشتی فرنگی، آذربایجان شرقی و در کشتی آزاد خراسان رضوی به مقام قهرمانی رسیدند.



در این دوره از مسابقات که روز یکشنبه به پایان رسید 71 ورزشکار ناشنوا از استان های مختلف کشور حضور داشتند.



مراسم اختتامیه این مسابقات با حضور کاظم نظم ده، رئیس فدراسیون ورزش های ناشنوایان ، خسرو کار آمد، نایب رئیس فدراسیون و میر جعفری، نایب رئیس هیئت کشتی تهران، هم حضور داشتند.

