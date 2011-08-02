مجلس نمایندگان آمریکا طرح افزایش سقف بدهی ها را تصویب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، مجلس نمایندگان آمریکا روز گذشته طرح افزایش سقف بدهی ها را با 269 رای موافق در برابر 161 رای مخالف با هدف جبران بدهی و جلوگیری از پرداخت نشدن دیون دولت تصویب کرد و امروز سه شنبه نیز سنا به این طرح رای می دهد و پس از آن "باراک اوباما" برای تبدیل شدن این لایحه به قانون باید آن را امضا کند.

مجلس نمایندگان آمریکا موافقت خود را با کاهش هزینه های دولتی به میزان 2.4 تریلیون دلار در 10 سال آینده و ایجاد کمیته ای مشترک از اعضای جمهوریخواه و دموکرات برای بررسی روشهای کاهش کسری بودجه و افزایش دو مرحله ای سقف بدهی اعلام کرد.

تصویب لایحه افزایش سقف بدهی در حالی صورت می گیرد که جمهوریخوهان خواهان افزایش کوتاه مدت سقف بدهی با کاهش یک تریلیون دلار در هزینه های دولتی تا پایان سال جاری هستند.

بحران بدهی دولت اوباما جدی است بطوریکه میزان بدهی های آمریکا از 10.6 تریلیون دلار در سال 2009 که اوباما به قدرت رسید هم اکنون به بیش از 14.3 تریلیون دلار افزایش یافته است.