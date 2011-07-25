به گزارش خبرگزاری مهر، دلاور بزرگ‌نیا “دبیر هنر ماه” با اعلام خبر فوق گفت: همچنان که اعلام شده بود هر ده روز یکباراز تابلویی که تا کنون دیده نشده رونمایی می کنیم که این بار از اثر “کوکب هدایت” جلیل جوکار مینیاتوریست خلاق و مطرح معاصر رونمایی می شود و به تماشای عموم قرار خواهد گرفت. “

وی گفت: در این مراسم باقر آقا میری ریاست انجمن نگارگران ایران در مورد مینیاتور معاصر ایران سخنرانی خواهد کرد و در ادامه استاد علی عباسی عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی که تخصص در زمینه نشان شناسی دارد اثر را تحلیل می کند.

“هنر ماه” رویدادی ماهانه است که با هدف تاکید بر پیوند “هنر و شهروند” و احیای هنرهای سنتی ایران اسلامی با حمایت سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران و به مرکزیت “باغ موزه هنر های ایرانی” است که با برپایی نمایشگاه نگارگری در باغ موزه در شب میلاد با سعادت حضرت علی اکبر (ع) آغاز شد و دومین رویداد آن نمایش یکصد نقاشی قهوه خانه ای در موزه امام علی (ع) بود .

نمایشگاه “هنر ماه” به مدت یک ماه در باغ موزه هنر ایران واقع در میدان تجریش ـ خیابان دربندی ( مقصود بیک) ـ کوچه دکتر حسابی ـ شماره 20 دایر است.