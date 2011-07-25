اخباری از قایقرانی

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت‌های قایقرانی بادبانی قهرمانی آسیا در رشته "آپتمیست" از 2 مردادماه در سنگاپور آغاز شده که کیوان حسن‌زاده نماینده کشورمان پس از اتمام دو مرحله از این رقابت‌ها در رده بندی کلی عنوان دوم را در اختیار دارد. 118 ورزشکار از 15 کشور آسیایی به همراه پنج کشور منتخب از کشورهای دیگر قاره‌های جهان در چهار گروه به رقابت می پردازند.

حسن‌زاده در گروه سوم و در دور اول با 35 ورزشکار از کشورهای چین تایپه، ژاپن، کره جنوبی، آمریکا، استرالیا، مالزی، تایلند، سنگاپور، برزیل، هنگ کنگ، نیوزلند، سریلانکا، میامی، هند و قرقیزستان مسابقه داد. قایقران کشورمان در دور اول در مجموع کل 118 ورزشکار شرکت کننده سی و چهارم شد و در مرحله دوم در گروه 35 نفره خود در رده پنجم ایستاد. این رقابت‌ها در 12 مرحله برگزار خواهد شد.

احمدی به مسابقات بادبانی دانشجویان جهان اعزام می شود

هیئت رئیسه فدراسیون قایقرانی و بادبانی کشورمان پس از بررسی سوابق ورزشکاران احمد احمدی را به عنوان ملی پوش بادبانی برای شرکت در مسابقات دانشجویان جهان معرفی کردند. بیست و ششمین دوره مسابقات دانشجویان جهان در رشته‌های مختلف ورزشی از 21 مرداد تا اول شهریور در "شنژن" چین برگزار می شود. نماینده کشورمان در رشته قایقرانی در سیلور "لیزر" به مصاف حریفان جهانی خود خواهد رفت.

داوران ایران رقابت‌های جهانی آب‌های آرام را قضاوت می‌کنند

دو داور ایرانی به منظور قضاوت مسابقات قهرمانی جوانان جهان در رشته آب‌های آرام بامداد روز سه شنبه تهران را به مقصد آلمان ترک می کنند. ترانه طباطبایی و رها ابوالاسد داوران بین المللی کشورمان هستند که راهی این مسابقات می شوند. پیش از این تیم قایقرانی ایران هم به این رقابت‌ها اعزام شده است. مسابقات قهرمانی قایقرانی جوانان جهان از 7 تا 10 مردادماه در "برند برگ" آلمان برگزار می شود.