توسعه باتریهای لیتیومی اکسیژنی جدید برپایه نانوفیبرهای کربنی

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان موسسه تکنولوژی ماساچوست در بوستون روشی را برای افزایش ظرفیت ذخیره انرژی باتریهای لیتیومی یافتند.

نتایج تحقیقاتی که سال گذشته درباره باتریهای لیتیومی- هوا یا باتریهای لیتیومی- اکسیژنی انجام شد نشان داد که برای بهبود بازده و میزان اثربخشی این باتریها می توان از کاتالیزورهای برپایه فلزات نجیب استفاده کرد.

در باتریهای لیتیومی- هوا به جای یکی از الکترودهای جامد سنگین از یک الکترود کربن متخلخل استفاده می شود. این کربن می تواند اکسیژن را مستقیماً از هوایی که در سیستم جریان دارد به دست آورد و آن را برای تشکیل اکسید لیتیوم با یونهای لیتیومی ترکیب کند.

به همین علت این باتریها از این پتانسیل برخوردارند که حجم بالاتری از انرژی در واحد وزن را نسبت به باتریهای یونهای لیتومی در خود ذخیره کنند.

زمانی که باتری درحال کار است یونهای لیتیوم برای تشکیل ذرات اکسید لیتیومی که به نانوفیبرهای کربنی الکترودها متصل می شوند با اکسیژن هوا ترکیب می شوند.

در مدت زمان شارژ باتری، اکسید لیتیوم مجدداً به یونهای لیتیوم و اکسیژن تبدیل می شود و این فرایند تا بینهایت تکرار می شود.

براساس گزارش تام هارورد گاید، در این تحقیق جدید، دانشمندان "ام. آی. تی" یک گام جدید در بهبود بازده این باتریها برداشتند.

به گفته این محققان، در طول تخلیه شارژ باتری، ذرات پراکسید لیتیوم بر روی فیبرهای کربنی رشد می کنند. با این کار می توان الکترود ایده آلی به دست آورد که برای به حداقل رساندن میزان کربن و به حداکثر رساندن فضای در دسترس برای پراکسید لیتیوم بسیار مهم است.

این دانشمندان در این خصوص توضیح دادند: "ما موفق شدیم ماده جدیدی را ایجاد کنیم که بیش از 90 درصد از آن از فضای خالی تشکیل شده است که می تواند انرژی را در خود ذخیره کند. این درحالی است که در تحقیقات اولیه ای که سال گذشته انجام دادیم ساختارهای کربنی تنها 70 درصد فضای خالی برای ذخیره انرژی را عرضه می کردند."