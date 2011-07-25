به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام محمد لطفی نیاسر مدیر رادیو معارف یادآور شد: در ضرورت برگزاری نمایشگاه بین المللی قرآن کریم با توجه به جایگاه جمهوری اسلامی ایران به عنوان ام القرای جهان اسلام تردیدی وجود ندارد و همان طور که مسابقات بین المللی قرآن کریم در سطح جهان اسلام مطرح است، این نمایشگاه نیز باید این جایگاه را پیدا کند .



وی با اشاره به شعار امسال نمایشگاه مبنی بر «قرآن؛ کتاب بیداری» اظهار داشت : پرداختن به این موضوع در نمایشگاه بین‌المللی قرآن نباید در حد شعار باقی بماند بلکه باید به موضوع بیداری اسلامی در سطح منطقه و حتی بیداری فراتر از منطقه به صورت جدی پرداخته شود .



لطفی نیاسر با قدردانی از مسئولان برگزاری این نمایشگاه ، بر لزوم حضور جدی‌تر رسانه‌ها برای انعکاس ملی و بین‌المللی این رویداد فرهنگی و قرآنی تاکید کرد و گفت: باید تمهیداتی اندیشیده شود تا این رویداد نیز همانند نمایشگاه بین‌المللی کتاب مورد توجه جدی و ویژه قرار گیرد .



مدیر رادیو معارف با بیان اینکه بُعد بین‌المللی نمایشگاه قرآن باید پر رنگتر دیده شود، تصریح کرد: با توجه به اینکه قرآن به عنوان کتاب محوری مسلمانان مطرح است باید حضور جدی‌تری از کشورهای اسلامی را در نمایشگاه بین‌المللی قرآن شاهد باشیم.