به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام محمد لطفی نیاسر مدیر رادیو معارف یادآور شد: در ضرورت برگزاری نمایشگاه بین المللی قرآن کریم با توجه به جایگاه جمهوری اسلامی ایران به عنوان ام القرای جهان اسلام تردیدی وجود ندارد و همان طور که مسابقات بین المللی قرآن کریم در سطح جهان اسلام مطرح است، این نمایشگاه نیز باید این جایگاه را پیدا کند .
وی با اشاره به شعار امسال نمایشگاه مبنی بر «قرآن؛ کتاب بیداری» اظهار داشت : پرداختن به این موضوع در نمایشگاه بینالمللی قرآن نباید در حد شعار باقی بماند بلکه باید به موضوع بیداری اسلامی در سطح منطقه و حتی بیداری فراتر از منطقه به صورت جدی پرداخته شود .
لطفی نیاسر با قدردانی از مسئولان برگزاری این نمایشگاه ، بر لزوم حضور جدیتر رسانهها برای انعکاس ملی و بینالمللی این رویداد فرهنگی و قرآنی تاکید کرد و گفت: باید تمهیداتی اندیشیده شود تا این رویداد نیز همانند نمایشگاه بینالمللی کتاب مورد توجه جدی و ویژه قرار گیرد .
مدیر رادیو معارف با بیان اینکه بُعد بینالمللی نمایشگاه قرآن باید پر رنگتر دیده شود، تصریح کرد: با توجه به اینکه قرآن به عنوان کتاب محوری مسلمانان مطرح است باید حضور جدیتری از کشورهای اسلامی را در نمایشگاه بینالمللی قرآن شاهد باشیم.
مدیر رادیو معارف با اشاره به اینکه باید در مورد نمایشگاه قرآن طوری عمل شود که جایگاه خاص و ویژهای در میان عموم مردم داشته باشد، گفت: بعد بینالمللی نمایشگاه قرآن باید پررنگتر شود.
به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام محمد لطفی نیاسر مدیر رادیو معارف یادآور شد: در ضرورت برگزاری نمایشگاه بین المللی قرآن کریم با توجه به جایگاه جمهوری اسلامی ایران به عنوان ام القرای جهان اسلام تردیدی وجود ندارد و همان طور که مسابقات بین المللی قرآن کریم در سطح جهان اسلام مطرح است، این نمایشگاه نیز باید این جایگاه را پیدا کند .
نظر شما