180 هزار دانش آموز مازنی آموزش فرهنگ ترافیکی دیدند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پاسدار رمضان علی سوادکوهی ظهر دوشنبه در جمع روسای پلیس راهور مازندران در ساری افزود: آموزش های ترافیکی به دانشجویان و سایر قاطبه مردمی باید بیشتر شود.

وی اظهار داشت: با توجه به افزایش سفر و افزایش تعداد وسائط نقلیه، انجام امورات ترافیکی و تسهیل در عبور و مرور شهروندان باید مدنظر پلیس باشد.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی مازندران با اشاره به اینکه رفتار توام با محبت و عطوفت با مردم باید مدنظر پلیس قرار گیرد، تصریح کرد: پلیس امروز باید خود را به دانش روز مجهز کند.

سوادکوهی با بیان اینکه اصلاح بهبود رفتار ترافیکی باید به صورت توامان در پلیس و مردم در جامعه نهادینه شود، یادآور شد: پلیس راهنمایی و رانندگی مازندران در سال گذشته رتبه نخست کشور از حیث برخود مناسب با ارباب رجوع را کسب کرد.

وی با اعلام اینکه برخورد پلیس با مردم در سالهای اخیر بهبود یافته است افزود: پلیس در تلاش است در رفتار خود تحول ایجاد کند تا زمینه ارتقای فرهنگ ترافیکی در جامعه محقق شود.

وی با تاکید جدی بر امر آموزش بین پلیس های تخصصی و راهور شهرستانها اظهار داشت: جامعه ایمن و سازمان یافته نیازمند ارتقای فرهنگ ترافیکی است.

سوادکوهی تصریح کرد: رفتار پلیس با مردم باید بر اساس خویشتن داری و مطابق با قانون و استانداردهای راهنمایی و رانندگی باشد.