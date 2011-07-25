«کرمانشاه» در انتظار چاپ چند کتاب دیگر!

اقبال معتضد درباره آخرین وضعیت کتابهای آماده چاپش به خبرنگار مهر گفت: «کرمانشاه» عنوان اثری پژوهشی است که رویکردی تاریخی دارد و دفتر پژوهشهای فرهنگی از مدتی پیش قرار است آن را منتشر کند.
وی ادامه داد: این کتاب در قالب یکی از صد جلد مجموعه «از ایران چه میدانم؟» منتشر میشود که هفته قبل از ناشر پیگیر آن شدم که اعلام کردند چند کتاب دیگر جلوتر از این اثر در دست چاپ است و بعد از آنها «کرمانشاه» منتشر خواهد شد.
این منتقد ادبی که ششمین دفتر شعرش هم آماده انتشار است در اینباره توضیح داد: ششمین دفتر شعرم با نام «خطابه فراموشی» نیز آماده چاپ است که شعرهای این دفتر هم در ادامه کارهای قبلیام مفاهیم فلسفی را به شیوه سهل و ممتنع تبیین میکند، ولی حجم شعرها کوتاهتر است. از لحاظ زبانی نیز شعرها سمبلیک و استعارهای هستند.
معتضد افزود: یک مجموعه داستان با نام «درد خفیف» هم چندی پیش به ناشری داده بودم که برخی اصلاحات بدان وارد شد که به حذف 2 داستان و ویرایش کل داستانها منجر شد که تا 2 هفته دیگر این تغییرات را اعمال خواهم کرد ولی احتمالا ناشر آن را عوض خواهم کرد.
وی در پایان گفت: برخی از این داستانها رئال و برخی دیگر سوررئال هستند و 2 اثر هم حال و هوای نوستالژیک دارد.
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