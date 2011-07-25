کشف نشانه های جدید از ذرات بنیادین در شتابگری دیگر

به گزارش خبرگزاری مهر، برخورد دهنده تواترون نشانه هایی ضعیف تر از نشانه های یافته شده در برخورد دهنده هادرون را به ثبت رسانده اما نشانه های کشف شده در محدوده تحقیقاتی مشابه ای مشاهده شده اند.

فیزیکدانان اخطار داده اند که شاید این نشانه های احتمالی پس از تحلیل های بیشتر به کلی مردود اعلام شوند، از سویی دیگر محققان می گویند زمانی که نتایج مطالعات آمریکایی ها و اروپایی ها در کنار یکدیگر قرار بگیرند تصویری گیج کننده و غیر واقعی از این پدیده به وجود خواهد آمد.

تواترون و برخورد دهنده بزرگ هادرون بر پایه اصول مشترکی فعالیت می کنند و تلاش دارند با شتاب دادن به پرتوهایی از ذرات پر انرژی آنها را با یکدیگر برخورد دهند. چنین برخوردی می تواند منجر به شکل گرفتن ذرات جدیدی شود که این ذرات توسط ردیابهای شتابگرها ردیابی خواهند شد.

دو ردیاب اطلس و CMS در برخورد دهنده بزرگ هادرون روز جمعه موفق به کشف توده ای از کنشهای ذره ای جالب توجه در جرمی مابین 140 تا 145 گیگا الکترون ولت شدند. نشانه های ثبت شده در ردیاب اطلس از سطح اطمینان 2.8 سیگما برخوردارند درجه اطمینان سیگمای سه به این معنی است که از هزار احتمال یک احتمال وجود دارد که نتایج به دست آمده با خطاهای آماری در اطلاعات ارتباط داشته باشند.

اکنون دو ردیاب DZero و CDF شتابگر تواترون آمریکا نیز نشانه هایی مشابه را در محدوده 140 گیگا الکترون ولت کشف کرده اند. محققان این نشانه ها را پدیده هایی گیج کننده خوانده و آن را به تصویری مبهم تشبه کردند که از میان مه غلیظ دیده می شود.

تواترون همچنین کنشهای ذره ای مشابه با آنچه در برخورد دهنده تواترون دیده شده را مشاهده کرده است، در این کنشها یک ذره بنیادین طی فروپاشی یا تغییر به ذره ای دیگر با جرمی کمتر تبدیل می شود. با این همه یافته های تواترون نسبت به یافته های هادرون در سطح اطمینان پایین تری قرار دارد. سطح اطمینان پنج سطحی است که معمولا برای اطمینان از یک یافته علمی رسمی به آن نیاز است در حالی که سطح اطمینان از یافته های تواترون سیگمای یک است.

بر اساس گزارش بی بی سی، موضوع موجودیت بوزون هیگز اولین بار در دهه 1960 توسط فیزیکدان دانشگاه ادینبرگ "پیتر هیگز" مطرح شد. گفته می شود بوزون هیگز عامل ایجاد جرم در تمامی ذرات موجود در جهان است.