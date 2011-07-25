  1. استانها
  2. تهران
۳ مرداد ۱۳۹۰، ۱۶:۰۰

فرجی در گفتگو با مهر:

شهرستان شهیدان 15 خرداد باید از لوث بدحجابی پاک شود

شهرستان شهیدان 15 خرداد باید از لوث بدحجابی پاک شود

ورامین - خبرگزاری مهر: عضو کارگروه اجتماعی باشگاه نویسندگان انقلاب اسلامی تأکید کرد: شهرستان ورامین که متعلق به شهیدان 15 خرداد است، باید از لوث بدحجابی پاک شود.

فتح الله فرجی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: باید هرچه سریعتر انقلاب حجاب و عفاف به طور جامع، مقتدر و با برنامه در شهرستان ورامین به اجرا در آید و چهره شهر شهیدان ۱۵خرداد از لوث بدحجابی پاک شود.

وی با برشمردن امتیازات فرهنگی شهرستان ورامین گفت: ورامین می تواند خاستگاه انقلاب عظیم حجاب و عفاف در کشور باشد.

عضو ائتلاف پیروان ولایت شهرستان ورامین ادامه داد: ورامین خاستگاه انقلاب عظیم اسلامی سال ۵۷بوده است؛ حرکت کفن پوشان ورامین در دفاع از مرجعیت و ولایت در ۱۵خرداد ۴۲در اوج خفقان رژیم شاهنشاهی فراموش نشدنی است؛ امروز نیز ورامین می تواند خاستگاه انقلاب عفاف و حجاب در کشور باشد و پارامترها و فاکتورهای مورد نیاز برای این انقلاب را نیز داراست.

وی عنوان کرد: غرب جدایی انسان از هویت و خصلت‏های فطری را هدف اساسی خود قرار داده است و  با گرفتن عفاف از زنان و جوانان مسلمان می‌خواهد،‌ اسلام را از ما بگیرد.

دشمنان با عفاف زدایی می خواهند اسلام را تضعیف کنند

این مسئول افزود: اینکه دشمنان برای مبارزه با دین به سراغ عفاف ‏زدایی رفته ‏اند، کاملاً مشخص است؛ آنها می خواهند از این طریق اسلام را تضعیف نموده و  اگر موفق شوند عفاف را از زنان مسلمان بگیرند، آن وقت توانسته ‏اند دین اسلام، کیان نظام و اقتدار ایران اسلامی  را تضعیف کنند.

وی یادآور شد: تاریخ نشان می دهد غرب هرگاه در جنگهای فیزیکی نتوانسته اراده خود را به ملتی تحمیل کند، فرهنگ منحط خود را در آن کشور ترویج می دهد و از این طریق سعی در تسلط بر آن ملت دارد.

فرجی افزود: همین امر در جنگهای صلیبی رخ داد و از این طریق توانستند، اندولس قدرتمند را به زانو در آورند و این راهکار غرب برای مقابله با ملل دیگر به ویژه مسلمانان است.

فاز جدید  بدحجابی و بی عفتی مربوط به فتنه و جریان انحرافی است

وی شیوع بدحجابی در جامعه را فاز دیگری از فتنه خواند و بیان داشت: برخی، بدحجابی را فاز جدیدی از فتنه می دانند، درحالیکه به هیچ وجه اینطور نیست و ابتدا بدحجابی شایع و سپس فتنه به وجود آمد و جریان انحرافی و فتنه ۸۸نتیجه شیوع بی فرهنگی و بدحجابی در جامعه است، در واقع فتنه و جریان انحرافی فاز جدید و بدحجابی و بی عفتی است.

این تحلیل گر مسائل اجتماعی و فرهنگی اضافه کرد: زمانیکه توده جامعه در برابر منکراتی مانند بدحجابی و بی فرهنگی بی تفاوت شد، آنگاه در برابر فتنه و جریان انحرافی و سکولاریزه شدن جامعه نیز بی تفاوت می شود و این همان است که غربیها و دشمنان ما می خواهند.

وی بر لزوم انقلاب عفاف و حجاب در کشور تأکید کرد و اظهار داشت: ما برای رسیدن به عزت و جایگاه امروز کشور و اسلام، خونهای گرانبهایی تقدیم کردیم و نمی توانیم با بی تفاوتی به شبیخون فرهنگی غرب بنگریم و برخوردی منفعل داشته باشیم.

عضو کارگروه اجتماعی باشگاه نویسندگان انقلاب اسلامی ادامه داد: باید انقلابی عمل کرد و اجازه کمرنگ شدن ارزشها را نداد، زمانیکه بسیاری از دوستان به اصطلاح اصولگرا سرگرم اختلافات سیاسی هستند و در برابر هجوم به اصول اساسی مانند حجاب و عفت زن مسلمان ساکت هستند، خود باید وارد عمل شویم.

وی بیان کرد: وجود علمایی مانند حضرت آیت الله محمودی گلپایگانی امام جمعه و نماینده ولی فقیه در شهرستان ورامین به عنوان با سابقه ترین امام جمعه کشور، بسیجیان جان بر کف ورامینی که اصولگرایی و ولایتمداری آنها در کشور زبانزد است، بافت فرهنگی مذهبی شهرستان، ریشه های ارزشی مانند قیام ۱۵خرداد، همدلی و همکاری بین مسئولان در زمینه های فرهنگی، اعتقادی و … از امتیازات منحصر بفرد این شهرستان برای انقلاب عفاف و حجاب است.

فرجی افزود: باید از تجربه ورامین در تمام کشور استفاده شود تا بار دیگر شاهد شکست برنامه های دشمن در مقابله با نظام اسلامی باشیم.

کد مطلب 1367172

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها