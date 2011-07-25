شهرستان شهیدان 15 خرداد باید از لوث بدحجابی پاک شود

فتح الله فرجی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: باید هرچه سریعتر انقلاب حجاب و عفاف به طور جامع، مقتدر و با برنامه در شهرستان ورامین به اجرا در آید و چهره شهر شهیدان ۱۵خرداد از لوث بدحجابی پاک شود.

وی با برشمردن امتیازات فرهنگی شهرستان ورامین گفت: ورامین می تواند خاستگاه انقلاب عظیم حجاب و عفاف در کشور باشد.

عضو ائتلاف پیروان ولایت شهرستان ورامین ادامه داد: ورامین خاستگاه انقلاب عظیم اسلامی سال ۵۷بوده است؛ حرکت کفن پوشان ورامین در دفاع از مرجعیت و ولایت در ۱۵خرداد ۴۲در اوج خفقان رژیم شاهنشاهی فراموش نشدنی است؛ امروز نیز ورامین می تواند خاستگاه انقلاب عفاف و حجاب در کشور باشد و پارامترها و فاکتورهای مورد نیاز برای این انقلاب را نیز داراست.

وی عنوان کرد: غرب جدایی انسان از هویت و خصلت‏های فطری را هدف اساسی خود قرار داده است و با گرفتن عفاف از زنان و جوانان مسلمان می‌خواهد،‌ اسلام را از ما بگیرد.

دشمنان با عفاف زدایی می خواهند اسلام را تضعیف کنند

این مسئول افزود: اینکه دشمنان برای مبارزه با دین به سراغ عفاف ‏زدایی رفته ‏اند، کاملاً مشخص است؛ آنها می خواهند از این طریق اسلام را تضعیف نموده و اگر موفق شوند عفاف را از زنان مسلمان بگیرند، آن وقت توانسته ‏اند دین اسلام، کیان نظام و اقتدار ایران اسلامی را تضعیف کنند.

وی یادآور شد: تاریخ نشان می دهد غرب هرگاه در جنگهای فیزیکی نتوانسته اراده خود را به ملتی تحمیل کند، فرهنگ منحط خود را در آن کشور ترویج می دهد و از این طریق سعی در تسلط بر آن ملت دارد.

فرجی افزود: همین امر در جنگهای صلیبی رخ داد و از این طریق توانستند، اندولس قدرتمند را به زانو در آورند و این راهکار غرب برای مقابله با ملل دیگر به ویژه مسلمانان است.

فاز جدید بدحجابی و بی عفتی مربوط به فتنه و جریان انحرافی است

وی شیوع بدحجابی در جامعه را فاز دیگری از فتنه خواند و بیان داشت: برخی، بدحجابی را فاز جدیدی از فتنه می دانند، درحالیکه به هیچ وجه اینطور نیست و ابتدا بدحجابی شایع و سپس فتنه به وجود آمد و جریان انحرافی و فتنه ۸۸نتیجه شیوع بی فرهنگی و بدحجابی در جامعه است، در واقع فتنه و جریان انحرافی فاز جدید و بدحجابی و بی عفتی است.

این تحلیل گر مسائل اجتماعی و فرهنگی اضافه کرد: زمانیکه توده جامعه در برابر منکراتی مانند بدحجابی و بی فرهنگی بی تفاوت شد، آنگاه در برابر فتنه و جریان انحرافی و سکولاریزه شدن جامعه نیز بی تفاوت می شود و این همان است که غربیها و دشمنان ما می خواهند.

وی بر لزوم انقلاب عفاف و حجاب در کشور تأکید کرد و اظهار داشت: ما برای رسیدن به عزت و جایگاه امروز کشور و اسلام، خونهای گرانبهایی تقدیم کردیم و نمی توانیم با بی تفاوتی به شبیخون فرهنگی غرب بنگریم و برخوردی منفعل داشته باشیم.

عضو کارگروه اجتماعی باشگاه نویسندگان انقلاب اسلامی ادامه داد: باید انقلابی عمل کرد و اجازه کمرنگ شدن ارزشها را نداد، زمانیکه بسیاری از دوستان به اصطلاح اصولگرا سرگرم اختلافات سیاسی هستند و در برابر هجوم به اصول اساسی مانند حجاب و عفت زن مسلمان ساکت هستند، خود باید وارد عمل شویم.

وی بیان کرد: وجود علمایی مانند حضرت آیت الله محمودی گلپایگانی امام جمعه و نماینده ولی فقیه در شهرستان ورامین به عنوان با سابقه ترین امام جمعه کشور، بسیجیان جان بر کف ورامینی که اصولگرایی و ولایتمداری آنها در کشور زبانزد است، بافت فرهنگی مذهبی شهرستان، ریشه های ارزشی مانند قیام ۱۵خرداد، همدلی و همکاری بین مسئولان در زمینه های فرهنگی، اعتقادی و … از امتیازات منحصر بفرد این شهرستان برای انقلاب عفاف و حجاب است.

فرجی افزود: باید از تجربه ورامین در تمام کشور استفاده شود تا بار دیگر شاهد شکست برنامه های دشمن در مقابله با نظام اسلامی باشیم.