به گزارش خبرگزاری مهر، از میان ویژه برنامه‌های ماه رمضان شبکه جهانی سحر سریال "جراحت " ملودرام اجتماعی ساخته محمد مهدی عسگرپور است که سال گذشته از شبکه سوم سیما روی آنتن رفت. فیلمنامه "جراحت" را سعید نعمت‌الله نوشته و ثریا قاسمی، امین تارخ، علی عمرانی، آتنه فقیه نصیری، مهوش صبرکن، رامین راستاد، هستی مهدوی‌فر و سیدیاسر جعفری ایفاگران نقش‌های آن بوده‌اند و داستان جراحتی است که با سربازکردن زخم‌های قدیمی در ارتباطات دو برادر یک خانواده صمیمی ایجاد می‌شود.

این سریال با مدیریت دوبلاژ فرزاد مشعوف به زبان کردی دوبله شده و صداپیشگانی همچون آرزو زیرک( ثریا قاسمی)، فرزاد مشعوف( امین تارخ)، هوتن شکیبا (علی عمرانی)، مژده طاهری( آتنه فقیه نصیری)، مهناز کریمخانی( مهوش صبرکن)، سیروان تخت فیروزه( رامین راستاد)، نسرین حاتمی( هستی مهدوی فر)، هاشم شاه ویسی( محمد عمرانی)، سعادت رحیمی پور، سعدالدین ستوده، قادر دادخواه، علاء الدین بابا شهابی ، محمد ستوده، توفیق محمدی و فریبا عبدالملکی گویندگی نقش‌های آن را انجام داده‌اند.

ترجمه متون "جراحت" را سعدالدین ستوده به انجام رسانده و صداگذاری و صدابرداری آن نیز کار شرکت فرهنگی و هنری آوای نسیم دریا است که از نیمه دوم خرداد شروع و به تازگی به پایان رسیده است تا سریال "جراحت" هر شب ساعت 22:40 به وقت تهران روی آنتن سیمای کردی شبکه جهانی سحر برود.

محمدرضا دلخوانی که تهیه کنندگی برنامه هفتگی "ساباتی نور" سیمای کردی شبکه سحر را به عهده دارد، در ماه رمضان برای روزهای زوج یک مسابقه ویژه قرآنی مشابه "ساباتی نور" با هدف ارتقاء دانش و مهارت تلاوت قرآن کریم در میان مخاطبان را تدارک دیده است. دراین سلسله برنامه‌ها که برای دوازده قسمت 40 دقیقه‌ای پیش بینی شده و هر شب ساعت 21:30 به وقت تهران پخش می‌شود، رضا شاه محمدی مجری است و سه کارشناس به صورت همزمان درباره تلاوت‌های بینندگانی که به صورت تلفنی و زنده با استودیو تماس می‌گیرند و به قرائت قرآن می‌پردازند، داوری می‌کنند.

یکی از این کارشناسان در استودیوی تهران و در کنار مجری برنامه حضور دارد، یک کارشناس از قم و به صورت مستقیم با استودیوی تهران مرتبط است و کارشناس سوم نیز از طریق ارتباط زنده با اربیل در کردستان عراق، به داوری می‌پردازد. همچنین قرار است در هر برنامه تماس تعدادی از شرکت کنندگان داوطلب به استودیوی پخش متصل و قاری برگزیده هر برنامه با امتیازدهی کارشناسان داور در پایان همان برنامه مشخص شود. به این ترتیب این ویژه برنامه در پایان ماه مبارک رمضان 12 قاری برتر را معرفی خواهد کرد.

مستندهای گزارشی 20 تا 30 دقیقه‌ای سامان هورامی از شهرها و روستاهای کردستان عراق، آئین‌ها و آداب و رسوم رمضانی مردم این سامان را به تصویر خواهد کشید. این مستندها که تهیه کنندگی شان را سروش سازانی به عهده دارد یک روز در میان از سیمای کردی پخش می‌شوند.

سروش سازانی تهیه کنندگی ویژه برنامه رمضانی دیگری را نیز انجام داده که با اجرای سنا فائق و در استودیو ضبط می‌شود. در این برنامه هم که در همان ساعت پخش مستندهای سامان هورامی و در روزهای فواصل مستندها، روی آنتن می‌روند، کلیپ اجرای موسیقی، آواز و مدح خوانی آن دسته از هنرمندان خواننده یا نوازنده کرد عراقی که جانمایه اصلی آثارشان اشعار مذهبی، مناجات، نعت پیامبر گرامی اسلام(ص) و ارزش‌ها و نمادهای مذهبی است پخش می‌شود. ضمن اینکه پس از پخش کلیپ‌ها، گفتگوی سنا فائق با این خوانندگان و نوازندگان در استودیوی برنامه پی گرفته می‌شود. هر قسمت از این برنامه نیز 20 تا 30 دقیقه است و هر روز ساعت 21:30 به وقت تهران پخش می‌شوند.

حال و فضای مجله تلویزیونی خانواده سیمای کردی شبکه سحر هم دراین ایام، رمضانی می‌شود. به این ترتیب بخش آموزش آشپزی متناسب با این مناسبت خواهد شد و در بخش‌های مختلف آن نیز هماهنگ با لازمه‌های بزرگداشت شایسته این ایام آیتم‌های متنوعی در نظر گرفته شده است. پخش این برنامه همانند همیشه در حد فاصل ساعات 30/19 تا 30/20 هر روز به وقت تهران ادامه پیدا می‌کند.