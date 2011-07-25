  1. استانها
  2. گلستان
۳ مرداد ۱۳۹۰، ۱۶:۴۲

شکیبافر:

منابع آبی بندرترکمن 13 لیتر برثانیه افزایش یافت

منابع آبی بندرترکمن 13 لیتر برثانیه افزایش یافت

بندرترکمن - خبرگزاری مهر: معاون بهره برداری شرکت آب و فاضلاب گلستان گفت: با انجام مهندسی مجدد چاه شماره 4 منطقه بندر ترکمن 13 لیتر برثانیه بر منابع تامین شهر بندر ترکمن اضافه شد.

 محمد شکیبافر در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با توجه به معضل کاهش شدید آبدهی چاه شماه 4 منطقه بندر ترکمن و انجام بررسی های لازم و ارائه راهکار جهت رفع مشکل و اجرای عملیات اصلاحی میزان آبدهی این چاه  از 5 به 18 لیتر برثانیه افزایش یافته است.

به گفته وی، قبل از عملیات ویدئو متری و اسید شویی میزان آبدهی چاه مذکور 5 لیتر برثانیه بوده که با انجام بررسی های بعمل آمده در حال حاضر 18 لیتر برثانیه  استحصال می شود که نقش بسزایی در افزایش تامین آب شرب شهروندان این شهر داشته است.

وی اظهار داشت: هزینه های انجام شده از محل اعتبارات داخلی شرکت با هزینه بسیار ناچیز اجرا و جایگزین گزینه گران قیمت حفر چاه جدید بوده است.

بندرترکمن در غرب گلستان واقع شده است.

کد مطلب 1367203

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها