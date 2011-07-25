منابع آبی بندرترکمن 13 لیتر برثانیه افزایش یافت

محمد شکیبافر در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با توجه به معضل کاهش شدید آبدهی چاه شماه 4 منطقه بندر ترکمن و انجام بررسی های لازم و ارائه راهکار جهت رفع مشکل و اجرای عملیات اصلاحی میزان آبدهی این چاه از 5 به 18 لیتر برثانیه افزایش یافته است.

به گفته وی، قبل از عملیات ویدئو متری و اسید شویی میزان آبدهی چاه مذکور 5 لیتر برثانیه بوده که با انجام بررسی های بعمل آمده در حال حاضر 18 لیتر برثانیه استحصال می شود که نقش بسزایی در افزایش تامین آب شرب شهروندان این شهر داشته است.

وی اظهار داشت: هزینه های انجام شده از محل اعتبارات داخلی شرکت با هزینه بسیار ناچیز اجرا و جایگزین گزینه گران قیمت حفر چاه جدید بوده است.

بندرترکمن در غرب گلستان واقع شده است.