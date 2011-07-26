به گزارش خبرنگار مهر، واگذاری سهام عدالت به کارگرانی که از طرق دیگر امکان دریافت سهام عدالت را نیافته بودند، دستوری بود که با تاکید رئیس جمهور در فصل پایانی سال گذشته وارد دور جدیدی شد.

بر پایه این گزارش، کارگران که در آخرین دور از واگذاری ها و به اصطلاح به عنوان آخرین گروه از دهک های جامعه توانستند خودشان را به طرح واگذاری سهام عدالت برسانند از اینکه باید به عنوان یکی از اولین گروه های اجتماعی سهام عدالت خود را دریافت می کردند، همواره گله مند بودند.

سهام عدالت کارگران در آخرین گام

اما در نهایت با پیگیری های کارگران و دستور صریح رئیس جمهور به وزیر امور اقتصادی و دارایی، سایتی برای ثبت نام الکترونیکی از کارگران در پرتال وزارت کار و امور اجتماعی طراحی و کار ثبت نام ها از 16اسفند ماه سال گذشته به صورت رسمی آغاز و تا 2 خرداد ماه سال جاری نیز ادامه یافت.

در برنامه ریزی اولیه طراحی شده بود که کارگران در 4 گروه ساختمانی، فصلی، قراردادی و رسمی بتوانند وارد سایت ثبت نامی شده و کار ثبت درخواست های خود را انجام دهند. پیش بینی برنامه ریزان این بوده است که به دلیل بالا بودن حجم تقاضاها و برای رسیدگی سریعتر به درخواست های متقاضیان کار باید در دو دور جداگانه انجام شود.

واگذاری در 2 مرحله

به همین دلیل ابتدا کارگران ساختمانی و فصلی امکان حضور در سامانه ثبت نامی را یافتند و در مدت زمان 77 روز توانستند 3 میلیون و 300 هزار درخواست را به ثبت برسانند.

نکته ای که در ابتدای رونمایی از سامانه ثبت نامی مطرح شد این بود که کارگران قراردادی و رسمی بلافاصله پس از کارگران فصلی و ساختمانی بتوانند وارد سامانه شده و کار ثبت نام خود را انجام دهند اما این مهم اتفاق نیفتاد و امروز از زمان توقف ثبت نام گروه اول کارگران (فصلی و ساختمانی)، 61 روز گذشته است.

تاخیر61 روزه در ثبت نام جدید

محمد پارسا در این زمینه و در گفتگو با مهر با بیان اینکه قرار بوده است تا فاصله ای بین ثبت نام دو گروه اول (فصلی و ساختمانی) و گروه جدید (قراردادی و رسمی) نباشد، گفت: تاخیر در ثبت نام دوباره از کارگران و تغییر رویه سازمان خصوصی سازی در اجرای دستور رئیس جمهور را پیگیری خواهیم کرد.

نایب رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، اظهار داشت: امروز سه شنبه در دیدار با رئیس جمهور به مناسبت تجلیل از کارآفرینان برتر، ایجاد تاخیرهای دوباره در روند واگذاری سهام عدالت را با شخص وی مطرح می کنیم.

هم اکنون لیست های کارگران فصلی و ساختمانی ثبت نام شده در اختیار سازمان خصوصی سازی قرار گرفته است. بررسی درخواست ها، پالایش، حذف تکراری ها و در نهایت فراهم کردن زمینه واگذاری سهام عدالت متقاضیان واقعی از برنامه های سازمان خصوصی سازی خواهد بود.