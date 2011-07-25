52 میلیارد تومان سود سهام عدالت در گیلان توزیع شده است

مهدی سعادتی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این مقدار سود سهام عدالت از سال 86 تاکنون بین یک میلیون نفر از افراد دهک های اول، دوم و سوم پرداخت شده است.



وی اظهارداشت: رزمندگان فاقد شغل دولتی، مددجویان تحت پوشش کمیته امداد، بهزیستی، روستائیان، فرهنگیان بازنشسته و شاغل، بازنشستگان کشوری، نیروهای نظامی و انتظامی از مشمولان دهک اول، دوم و سوم هستند.



استاندار گیلان با بیان اینکه تاکنون برای یک میلیون و 700 هزارنفر در گیلان برگه سهام عدالت توزیع شده است، گفت: هزار و 535 میلیارد تومان سهام عدالت در قالب 56 شرکت سرمایه پذیر بین مردم استان توزیع شده است.



وی همچنین با اشاره به اینکه توزیع سهام عدالت بین اقشار مختلف مردم از اقدامات ارزشمند دولت نهم و دهم است، افزود: توزیع متعادل ثروت و درآمد کشور، افزایش ثروت و ایجاد درآمد دائمی برای خانوارهای نیازمند، تسریع در روند خصوصی سازی از طریق واگذاری گسترده سهام شرکت های دولتی، استفاده ازروش های شفاف برای واگذاری سهام شرکت ها، کاهش تصدی گری دولتی و کوچک شدن حجم دولت از مزایای توزیع سهام عدالت است.



سعادتی در ادامه یادآورشد: با پذیرش شرکت های سرمایه گذاری استانی در بورس یا فرابورس سهام عدالت قابل خرید و فروش می شود.