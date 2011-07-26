سرنوشت سازترین مرحله استخدام گزینش است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رئوفی نژاد شامگاه دوشنبه در جلسه دوره آموزشی تکنیک های تحقیق ویژه محققان هسته های گزینش استانداری های شمالغرب کشور مقوله گزینش را یکی از مقوله های آشنا در طول 32 سال گذشته عنوان کرد و افزود: به خصوص در دهه اول انقلاب با حساسیت و هم با اهمیت و نقشی که گزینش در هسته های مختلف در کشور داشت و به جهت حساسیت و اهمیت یک مقوله نام آشنایی است که در استخدام در دستگاههای اجرایی با آن مواجه هستند .

وی دو موضوع مهم اشتغال و ازدواج را بسیار مهم در جامعه یاد کرد و اظهار داشت: این دو گزینه مهم برای همه از اولین هدفگذاری در زندگی مرد و زن است و مسکن در مرحله بعد اینها قرار دارد و اولویت و هدفگذاری و برنامه ریزی و آینده نگری برای جوانان در هر جامعه ای با آن رویکردها و ضوابط و شرایط خودش دو موضوع بسیار مهم است.

استاندار زنجان گفت: اشتغال به دو نوع با هدف اشتغال و نوع اشتغال اتفاق می افتد که در نوع اول فضای متفاوت با نوع استخدام است و در فرهنگ ایران بحث کار و اشتغال را از نوع استخدام می دانند.

رئوفی نژاد افزود: توفیقات اشتغال در دولت عدالت محور برای کسی پوشیده نیست و هدفگذاری دولت در اشتغال در نوع کسب و کار تعریف شده و برای جوانان جویای کار تسهیلات ارائه می شود و فضای کسب و کار و اشتغال ونوع شغل با توجه به سوابق و تجارب و علایق شغل را انتخاب می کنند و در این راستا مدرک ملاک نیست و یکی از ملاکهایی که در سال 90 هدفگذاری شده حرفه گرایی به جای مدرک گرایی است و خیلی جدی هم دنبال می شود.

وی تاکید کرد: در بحث اشتغال فضای اشتغال کاملا با فضای استخدام متفاوت است و 70 الی 80 درصد اشتغال ایجاد می شود از نوع اشتغال است نه نوع استخدام و این فرهنگی است که در جامعه ایرانی نهادینه شده و تنها در آمد مهم است و نوع حرفه و علاقه مهم نیست لذا در سال 90 برنامه ریزی صحیح شده که برای حرفه آموزی تسهیلات داده شود و این کار امسال شروع می شود.

استاندار زنجان گفت: چارچوب استخدام در قوانین تعریف شده است که 20 درصد از اجبار سراغ کار می روند و علاقمندی ملاک و هدفشان نیست و صد در صد دانشجویان فقط نگاهشان به استخدام است و به غیر از استخدام سراغ کاری دیگری نمی روند.

رئوفی نژاد یادآور شد: اعمال سلیقه در گزینش ها است و با آن همه شفافیتی که در روش مصاحبه و گزینش وجود دارد با ز این اعمال سلیقه به عینه مشاهده می شود.

وی افزود: در خیلی از پست ها و مشاغل یک جمله سرنوشت ساز است و در این راستا باید در گزینش دقت کافی مد نظر باشد و گروکشی در کار نباشد که این حکم سرنوشت یک شخص را رقم می زند.

استاندار زنجان گفت: گزینش حساس ترین مسئولیت را دارد و کار دشوار و دقیق و وجدانی و قانونی را می طلبد و تکلیف و زندگی شخص با یک کلمه است.

رئوفی نژاد گفت: گزینش دروازه ورود و درب جبهه است و دولت در ورودی استخدام است و از این دورازه تبعات کار مشخص می شود لذا در این راستا نظارت در چارچوب قرار داده و جدی از سوی مدیران دنبال می شود در استخدام و گزینش افراد متعهد به نظام و ولایت انتخاب می شوند.