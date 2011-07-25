احداث چاه های مدیریت بحران نیازمند 20 میلیارد ریال اعتبار است

به گزارش خبرنگار مهر، سید مجتبی عراقی زاده ظهر دوشنبه در بازدید کارشناسان سازمان مدیریت بحران کشور از چاه‌های مدیریت بحران استان اظهارداشت: تا کنون هشت چاه مدیران بحران در استان حفاری شده است.

وی از بهره‌ مندی 23 شهر استان از چاه های مدیرت بحران در آینده خبرداد و بیان کرد: این چاه‌ها در مناطقی حفر شده ‌اند که از بحران و شرایط بحرانی کمتر اثر می ‌گیرند و آمادگی لازم برای سرویس‌ دهی مطلوب به آسیب دیدگان را در زمان بحران دارند.

عراقی ‌زاده افزود: چاه‌های مدیریت بحران استان با توجه به ضریب ایمنی بسیار بالا از مقاومت لازم در برابر بحران‌های شدید برخوردارند و امکان استفاده از برق شبکه و دیزل ژنراتور را دارند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهری خراسان جنوبی با بیان اینکه حفر هر چاه مدیریت بحران حدود 150 میلیون تومان هزینه در بر دارد، گفت: احداث این چاه‌ در سایر شهرهای استان نیاز به اعتباری دو میلیارد تومانی دارد.