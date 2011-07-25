اجرای پروژه مترو و منوریل قم حتی یک روز هم نباید متوقف شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام و المسلمین محمدحسین موسیپور در جلسه شورای سازمان قطار شهری قم در سخنانی اظهار داشت: اجرای پروژههای مترو و منوریل از نیازهای مهم در بخش حمل و نقل درون شهری و از راهکارهای اساسی برای حل معضل ترافیک و ایجاد تسهیلات بیشتر برای مردم و زائران است و باید بر اساس برنامه زمانبندی شده پیش رفته و به هیچ عنوان حتی یک روز هم نباید متوقف شود.
وی با بیان اینکه همه زمینهها و شرایط برای پیشبرد پروژههای مترو و منوریل فراهم آمده است افزود: کاهش هزینهها و تسریع در اجرای پروژههای عمران شهری به ویژه مترو و منوریل بسیار اهمیت داشته و باید مورد توجه مسئولان امر قرار داشته باشد.
استاندار قم همچنین تصریح کرد: باید محدوده زمین برای احداث دپوی منوریل هرچه سریعتر مشخص شده تا دیگر بخشهای این طرح عظیم عمرانی به خوبی انجام شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود ساخت ایستگاههای منوریل در مسیر رودخانه را مورد توجه قرار داد و گفت: طرح اولیه ایستگاههای منوریل بر اساس معماری اسلامی و ایرانی آماده شده و به زودی گزینه نهایی به تصویب خواهد رسید.
حجتالاسلام موسیپور گفت: ایستگاهها و چگونگی عبور منوریل از مقابل حرم مطهر کریمه اهلبیت(س) نیز متناسب با معماری حرم مطهر در حال طراحی است.
وی تأکید کرد: پروژه منوریل نباید هیچ منعی برای توسعه حرم مطهر در سالهای آینده ایجاد نماید.
استاندار قم بر استفاده از همه ظرفیتها برای اجرای پروژه منوریل تأکید کرد و گفت: امیدواریم با مشارکت دستگاههای اجرایی ذیربط و همت و تلاش مضاعف دستاندرکاران این پروژه، بر اساس برنامه زمانبندیشده به بهرهبرداری برسد.
قم - خبرگزاری مهر: استاندار قم خواستار بهرهبرداری از پروژههای مترو و منوریل قم طبق برنامه زمانبندی شد و گفت: اجرای این پروژهها حتی یک روز هم نباید متوقف شود.
به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام و المسلمین محمدحسین موسیپور در جلسه شورای سازمان قطار شهری قم در سخنانی اظهار داشت: اجرای پروژههای مترو و منوریل از نیازهای مهم در بخش حمل و نقل درون شهری و از راهکارهای اساسی برای حل معضل ترافیک و ایجاد تسهیلات بیشتر برای مردم و زائران است و باید بر اساس برنامه زمانبندی شده پیش رفته و به هیچ عنوان حتی یک روز هم نباید متوقف شود.
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