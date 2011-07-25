ارائه خدمات فرودگاه گرگان نامطلوب است

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر گرزین شورای شهر بعد از ظهر دوشنبه در سیصد و چهل و پنجمین جلسه رسمی و علنی شور افزود: مسئولان فرودگاه گرگان در ورودی برای پیاده و سوار کردن مسافران مبلغ 5 هزار ریال وجه نقدی دریافت می کنند که این موضوع باید بررسی شود.

وی همچنین با انتقاد از عدم ساماندهی تعرفه مسافربرهای شخصی و حتی تاکسی ها در محور فرودگاه گرگان، عنوان کرد: متاسفانه همه ماشین هایی که قصد حضور در محوطه فرودگاه را دارند و حتی از پارکینگ آن استفاده نمی کنند نیز باید وجه ورودی پرداخت کنند.

گرزین با اشاره به اینکه فرودگاه گرگان پس از گذشت 9 سال از افتتاح متاسفانه هنوز فاقد ارایه امکانات رفاهی حداقلی به شهروندان است، اظهار داشت: امکانات و خدمات مطلوبی برای مسافران و شهروندانی که برای استقبال یا بدرقه به این مکان می روند وجود ندارد و این امر موجب نارضایتی بسیاری از شهروندان است.

سخنگوی شورای اسلامی شهر گرگان در پایان ضمن تاکید بر پیگیری این موضوع از سوی شورای شهر و شهرداری گرگان یادآور شد: پیش از این نیز اعضای شورای شهر گرگان خواستار پیگیری مدیریت فرودگاه در تجهیز امکاناتی از قبیل توسعه سالن انتظار، سرویس بهداشتی و سایر امکانات خدماتی و رفاهی مناسب به شهروندان و استقبال کنندگان از زائران شدند که متاسفانه اقدامات موثری صورت نگرفته است.