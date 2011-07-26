فوتبال ایران شعار "ملی" قوی ندارد/ ساماندهی هواداران از "شعار"خارج شود

محمدرضا ملامحمد در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد اقدامات کمیته فرهنگی فدراسیون فوتبال جهت کاهش مشکلات فرهنگی و اخلاقی در یازدهمین دوره لیگ برتر ضمن بیان مطلب فوق گفت: در این مدت فعالیت‌های تعریف شده‌ از جمله‌ سه نشست‌ مشترکی با مسئولان، مدیران عامل و مدیران فرهنگی و مسئولان کانون‌های هواداران باشگاه‌های لیگ برتری ایران داشتیم که تصمیمات بسیار خوبی در این خصوص اتخاذ شده است.

وی با بیان اینکه هدف از برگزاری این نشست‌ها یکسان سازی دیدگاه‌های فرهنگی و فعالیت‌های مشترک مسئولان و مدیران فرهنگی باشگاه‌های لیگ برتری است، خاطرنشان کرد: تاکنون 3 کارگروه تشکیل دادیم تا با دسته‌بندی مشکلات، راه‌ حل‌های مناسبی برای رفع و مقابله با آنها را در نظر بگیریم.

مسئول کمیته فرهنگی فدراسیون فوتبال با اشاره به این مسئله که برخی از باشگاه‌ها جایگاه مناسب و منسجمی برای مسئولان فرهنگی و فعالیت‌هایی در این خصوص ندارند، اظهار داشت: تبیین جایگاه کمیته فرهنگی، در نظر گرفتن بودجه فرهنگی مناسب، تشکیل کانون‌های منسجم هواداری و سازماندهی مشوقان از جمله اقدامات مهمی است که باید در هر باشگاهی به بهترین شکل انجام شود.

وی اضافه کرد: طبق برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری صورت گرفته، قرار است باشگاه‌های لیگ برتری نام 20 تن از مشوقان خودشان را برای شناسنامه‌دار شدن، به ما ارائه کنند تا ضمن مشخص بودن مشوقان یک تیم، برنامه‌ریزی لازم برای نظم، انqباط و وحدت رویه بین هواداران در ورزشگاه‌ها ایجاد شود.

ملامحمد آموزش، هدایت و نظارت را لازمه داشتن مشوقان خوب برای هر باشگاه دانست و افزود: نگاه ما باید به مقوله برنامه‌ریزی برای نظم و انضباط هوادارها در ورزشگاه‌ها جدی‌تر شود که رسیدن به این هدف نیاز به سازماندهی دارد. به نظرم ما در این زمینه مشکلات زیادی داریم که باید با طرح‌ها و اقدام‌های مناسب آنها را برطرف کنیم.

وی با اشاره به اقدامات مطلوبی که در زمینه مشوقان تیم ملی در دو سال و نیم اخیر صورت گرفته، افزود: سعی کردیم در بازی‌های داخلی و خارجی تیم ملی کمترین مشکل پیش بیاید و تشویق‌های هواداران به سود تیم‌های ملی باشد که این مسئله با برنامه‌ریزی مشخص و وحدت روحیه بین مشوقان تهرانی و شهرستانی که حاصل دیدگاه ما در خصوص آموزش، هدایت و نظارت، شکل گرفت.

مسئول کمیته فرهنگی فدراسیون فوتبال در بخش دیگری از گفتگویش با خبرنگار مهر، در مورد اینکه چرا در دیدار تیم ایران و ماداگاسکار مشکلات زیادی بوجود آمد؟ تاکید کرد: به دلایل خاص در آن بازی ورود نکردیم و پیش بینی حضور چنین تماشاگری را نداشتیم که ‌عده‌ای فرصت طلب از خلا حضور نداشتن ما استفاده و هم در جریان مسابقه و هم در نشست‌های و مصاحبه‌های بعد از پایان بازی حرکاتی را انجام دادند اما در بازی با مالدیو با برنامه‌ریزی مناسب بر این مشکل غلبه کردیم.

وی در مورد اینکه چرا در ایران برخلاف سایر کشورها کسانیکه به ورزشگاه می‌آیند بیشتر تماشاگر هستند تا هوادار و مشوق؟ اظهار داشت: من هم این مسئله را قبول دارم زیرا تماشاگر با کسی که از خانه و از طریق تلویزیون بازی را دنبال می‌کند، فرقی ندارد و قطعا برای تبدیل تماشاگر به هواداران نیاز به برنامه‌ریزی اصولی دارد که در این خصوص گام‌های مثبتی هم برداشته‌ایم.

ملامحمد در این خصوص اضافه کرد: قطعا تشکیل کانون‌های هواداران به شکلی منطقی‌تر در باشگاه‌ها و برنامه‌ریزی آنها برای ترغیب بیشتر کسانیکه به ورزشگاه می‌آیند برای حضور فیزیکی در تشویق‌ها در رفع این مشکل کمک‌ خواهد کرد. ما امروز در مسیر کامل شدن قرار داشته و مرحله آزمون و خطا هستیم.

وی با تاکید بر اینکه باید باشگاه‌ها هم در زمینه تشکیل کانون‌های هواداری اقدامات لازم را انجام دهند، افزود: باشگاه‌ها باید برای کانون‌های هواداری خود برنامه‌ریزی جدی‌تری داشته و آنها را هدفمند پیش ببرند، ضمن اینکه از سوء استفاده‌های ابزاری از این کانون‌ها خودداری کنند زیرا آنها مانند تیغ دو دمی هستند که یک روز ممکن است دست خودشان را هم ببرد.

مسئول کمیته فرهنگی فدراسیون فوتبال ادامه داد: این امر طبیعی است که مشوقان و هواداران باید همه را تشویق کنند ولی نباید سوء استفاده‌ای در این خصوص صورت گیرد. برخوردهای احساسی قطعا آینده خوبی نخواهد داشت و بهتر است با برنامه‌ریزی و ساماندهی بیشتر مشوقان و هواداران، به شعارها و حمایت‌های تماشاگران در ورزشگاه‌ها از تیم هدف بدهیم.

وی نداشتن سرود متحد را در باشگاه‌ها خصوصا فوتبال ملی یک نقص بزرگ دانست و تصریح کرد: من هم قبول دارم شعار قوی نداریم و اکثر شعارهایی که ورزشگاه‌ها شنیده می‌شود، سنتی است اما باید تاکید کنم تشویق‌های کلامی هواداران ایران در مقایسه با برخی از کشورهای آسیایی و اروپایی زبانزد است، گرچه از نظر تشویق‌هایی که برخی از کشورهای جنوب شرق آسیا با ابزارها، امکانات و حرکات دست انجام می‌دهند، تاحدودی ضعیف‌تر هستیم.

ملامحمد تقویت مشوقان و برنامه‌ریزی جهت ایجاد شعارهای جدید ملی و باشگاهی را در دستور کار کمیته فرهنگی فدراسیون فوتبال دانست و اظهار داشت: تبدیل تماشاگر به هوادار و رفع خلاهای موجود در زمینه تشویق و حمایت از تیم‌ها حداقل نیاز به برنامه‌ریزی 5 ساله و هزینه در حوزه فرهنگی نه در قالب شعار و حرف بلکه کاملا اجرایی دارد.

وی از تصمیم گیری برای انتشار مجله و سایت مشترک فرهنگی خبر داد که می‌تواند بی توجهی رسانه ملی در انعکاس مطالب مثبت و اقدامات خوبی که در عرصه فعالیت‌های فرهنگی در فدراسیون فوتبال و باشگاه‌ها صورت می‌گیرد را برطرف کند و اظهار داشت: متاسفانه نقاط مثبت و زیبایی‌های فوتبال کمتر از زشتی‌ها و نقاط مثبت آن منعکس می‌شود که این مسئله در اقداماتی که از سوی تماشاگران در برخی مسابقات صورت می‌گیرد، نقش دارد.

ملامحمد با بیان اینکه تمام نهادهای فرهنگی کشور باید در ورزش و خصوصا فوتبال که پدیده‌ای عمومی است هزینه کنند، در پایان گفت: قطعا سازماندهی و ایجاد وحدت رویه، اشتراک باشگاه‌ها در حوزه‌های فرهنگی، ایجاد زیر ساخت‌های لازم و آموزش، هدایت و نظارت صحیح کانون‌های هواداران و همچنین انعکاس نقاط مثبت و زیبایی‌های فوتبال می‌تواند زمینه‌ساز حل مشکلات فرهنگی و اخلاقی در فوتبال باشد تا در لیگ یازدهم مشکلاتی که در گذشته در برخی از ورزشگاه‌ها رخ داده، کمتر و یا در نگاهی مثبت کاملا برطرف شود.