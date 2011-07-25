اجرای عملیات احداث شبکه آبیاری و زهکشی سد آغ چای تسریع یابد

به گزارش خبرنگار مهر، وحید جلال زاده ظهر دوشنبه در جریان بازدید از روند احداث شبکه آبیاری و زهکشی سد آغ چای چایپاره بعنوان بزرگترین سد قوسی خاکی کشور افزود: عملیات اجرایی این طرح از سال 81 آغاز شده و عملیات احداث بدنه و شبکه به صورت همزمان اجرایی می شود.

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی نیز در جریان این بازدید گفت: سد آغ چای توانایی تنظیم بیش از 136میلیون متر مکعب آب به منظور استفاده در مصارف کشاورزی، شرب، بهداشت و صنعت در منطقه را دارد.

سد "آغ چای" در حوزه آبریز رودخانه ارس، احداث شده و از نوع خاکی با هسته رسی است که با طول تاج 826 متر، گنجایش 198 میلیون مترمکعب آب را دارد.

با بهره برداری از این سد، آب مورد نیاز بالغ بر 15 هزار هکتار از زمینهای زراعی و شرب شهرستانهای " قره ضیاالدین" و "خوی" تامین می شود.

سد " آغ چای" در 35 کیلومتری شهرستان چایپاره و 45 کیلومتری شهرستان خوی ساخته شده که عملیات احداث شبکه آبیاری این سد از سال 85 با اختصاص اعتباری بالغ بر 350 میلیارد ریال آغاز شده و هم اکنون از بیش از 50 درصد پیشرفت فیزیکی برخوردار است.

بازدید استاندار آذربایجان غربی از پروژه های شاخص عمرانی چایپاره

استاندار آذربایجان غربی در ادامه سفر خود به چایپاره از پروژه مسکن مهر و مجتمع اداری این شهرستان بازدید کرد.

استاندار آذربایجان غربی در بازدید از پروژه مسکن مهر شهر قره ضیاالدین ضمن ارزیابی مطلوب از روند اجرای این پروژه در چایپاره گفت: با توجه به روند مناسب احداث این طرح، دستگاههای خدمات رسان نیز باید متناسب با پیشرفت این پروژه خدمات مورد نیاز را تامین کنند. مجتمع 576 واحدی مسکن مهر قره ضیاالدین در دو فاز 288 واحدی جهت تامین نیاز مسکن اقشار کم درآمد این شهر در حال احداث است .

فار نخست این مجتمع 86 درصد پیشرفت اجرایی دارد و 146 خانواده متقاضی از فاز دو این مجتمع مسکونی نیز جهت دریافت تسهیلات به بانک مسکن معرفی شده اند.

مجتمع اداری شهرستان چایپاره نیز در زمینی به مساحت پنج هزار متر مربع و زیربنای 1200 متر مربع در قالب پنج طبقه در حال احداث است .

این مجتمع 60 درصد پیشرفت اجرایی دارد و تاکنون برای ساخت آن بیش از 9 میلیارد و 800 میلیون ریال اعتبار هزینه شده است.

استاندار آذربایجان غربی همچنین با حضور در جمع مردم بخش حاجیلار از توابع شهرستان چایپاره جایگاه جمهوری اسلامی ایران را در میان کشورهای دنیا جایگاه ویژه ای عنوان کرد و افزود: امروز جمهوری اسلامی ایران به برکت حضور مقام معظم رهبری سالهای پر فراز و نشیب را پیروزمندانه پشت سر گذاشته و بر قله های افتخار و سربلندی در دنیا ایستاده است.

وحید جلال زاده در خصوص مشکلات بخش حاجیلار نیز برای تعریض جاده دسترسی به این بخش از جاده اصلی ، احداث ساختمان بخشداری و آغاز اجرای طرح هادی در روستای حاجیلار در سال جاری قول مساعد داد.

اختصاص یک میلیارد ریال اعتبار برای بهسازی مساجد چایپاره

این مسئول در ادامه سفر خود به شهرستان چایپاره با روحانیون، ائمه جمعه و جماعات این شهرستان دیدار و ضمن تاکید بر لزوم تعمیق باورهای دینی در بین مردم و به خصوص نسل جوان، افزود: روحانیت گرانقدر باید با برنامه ریزی فرهنگی و بهره گیری از بودجه های فرهنگی، در این زمینه اقدام به اجرای طرحهای نو و ابتکاری کنند.

جلال زاده توجه به جوانان، قاریان قرآن، اجرای برنامه های مختلف فرهنگی، دینی را در فرهنگ سازی و رسیدن به فرهنگ متعالی اسلامی موثر عنوان کرد و از تخصیص یک میلیارد ریال اعتبار برای بهسازی و نوسازی مساجد شهرستان چایپاره خبر داد.

وی همچنین در جریان بازدید از مجتمع فولاد در حال احداث شهر قره ضیاالدین، افزود: دولت از سرمایه گذاری در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته حمایت کرده و بخش صنعت و تولید و فعالیت هایی که منجر به اشتغال زایی شوند در اولویت قرار دارند.

جلال زاده با تقدیر از حضور سرمایه گذاران در برخی مناطق محروم آذربایجان غربی اظهار داشت: روند سرمایه گذاری در استان تسهیل شده و برای بهره برداری سریع تر از واحدهای در حال احداث برنامه های منسجمی در حال اجرا است.

مجتمع فولاد قره ضیاالدین در زمینی به مساحت 5.9 هکتار در سه فار در حال احداث بوده که فاز نخست این کارخانه سالانه 630 هزار تن میلگرد تولید خواهد کرد و میزان اشتغال پیش بینی شده با بهره برداری از سه فار آن 800 نفر به صورت مستقیم و دو هزار نفر به صورت غیر مستقیم بوده که در فاز دوم قادر خواهد بود انواع نبشی و ناودانی و در فاز سوم انواع تیر آهن تولید کند.