به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای عصر دوشنبه در شانزدهمین نشست خبری در خصوص پرونده های اسیدپاشی های اخیر اظهار داشت: قوه قضائیه در خصوص جرایم خاص همانند اسیدپاشی کوتاهی نمی کند و احکام صادر شده را با قدرت اجرا می کند. در خصوص پرونده اسیدپاشی نیز باید بگویم این پرونده یک مرحله به اجرائیات ارسال شد اما به دلیل آماده نبودن مسائل پزشکی اجرا نشد و امروز نیز شاکی به خارج از کشور رفته است و در صورت اصرار بر قصاص این حکم اجرا می شود.

معاون رئیس جمهور دستگیر نشده است

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سئوال خبرنگاری درباره دستگیری و ممنوع الخروج شدن بقایی معاون رئیس جمهور گفت: اخبار منتشر شده در این باره صحت ندارد و آن را تکذیب می کنم.

پیگیری پرونده هفته نامه شهروند امروز

سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به پیگیری پرونده چاپ کاریکاتور از رئیس جمهور و برخی از نزدیکانش توسط مجله شهروند امروز تصریح کرد: با دادستان تهران در این مورد صحبت کرده ام و مقرر شد این موضوع پیگیری شود. البته هیئت نظارت بر مطبوعات این ماجرا را پیگیری کرده و به نشریه شهروند امروز تذکر داده است.

بررسی راهکارهای جلوگیری از جرایم خشن؛ علت حضور در مجلس

محسنی اژه ای با اعلام اینکه برای بررسی راهکارهای جلوگیری از بروز جرایم خشن به مجلس می روم اظهار داشت: در جلسه فردا با نمایندگان مجلس جرایم خشن را بررسی و راهکارهای جلوگیری از بروز آن وزمینه های همکاریهای قوه قضائیه و مجلس را دنبال می کنیم.

محسنی اژه ای در پاسخ به سئوال خبرنگاری در خصوص اظهارات یک نماینده مجلس برای محاکمه سران فتنه تاکید کرد: دستگاه قضایی موظف است با متهم برابر قانون برخورد کند. زیرا این دستگاه با متهم، مجازات و جرم سر و کار دارد و در پرونده هایی که به مصالح نظام مربوط می شود ورود پیدا کرده و انجام وظیفه می کند.

پیگیری آتش سوزی ساختمان مجتمع تشخیص مصلحت نظام

سخنگوی قوه قضائیه از پیگیری پرونده آتش سوزی در ساختمان مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد و تصریح کرد: این پرونده توسط دستگاه اطلاعاتی و قضایی در حال پیگیری است و تا کنون چیزی در خصوص دستگیری فردی در این پرونده نشنیده ام.

نصب بنر بدون مجوز جرم است

وی در پاسخ به سئوال خبرنگاری در خصوص برخورد با نصب بنرهای غیراخلاقی همانند لوازم آرایش بانوان در سطح شهر گفت: شرکت ها اگر از مراجع رسمی مجوزی برای نصب بنر دریافت نکرده باشند مرتکب تخلف شده‌اند البته اگر بنرهای نصب شده با مجوز دارای مشکلاتی باشد با توجه به نوع تخلف دستگاههای مرتبط همانند وزارت ارشاد و شهرداری به تخلفات رسیدگی می کنند.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: مواردی که خلاف عفت عمومی باشد توسط دستگاه قضا رسیدگی و با آن برخورد می شود.

اعلام اسامی افراد قبل از نهایی شدن حکم ممنوع است

محسنی اژه ای با اشاره به ممنوعیت اعلام اسامی افراد قبل از نهایی حکم در محاکم قضایی تاکید کرد: ممکن است اسامی افرادی که در مظان اتهام قرار داشته یا حکم برای آنها صادر نشده است از سوی برخی افراد اعلام شود. اگر فرد به این امر اعتراض دارد و شکایت کند موضوع رسیدگی و اگر موضوع به صورت عمومی اعلام شد دادستان ماجرا را رسیدگی می کند.

زیرساختهای دفاتر پیشخوان قوه قضائیه هنوز آماده نشده است

سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به اجرای آزمایشی دفاتر پیشخوان قوه قضائیه در سازمان ثبت اسناد خاطرنشان کرد: اجرای این طرح در سایر قسمت ها نیازمند تکمیل زیرساخت ها و حضور افراد آموزش دیده است. متاسفانه زیرساخت ها هنوز فراهم نشده است و این دفاتر در معاضدت های دادسراها فعال هستند اما اجرای سراسری آن به زمان نیاز دارد.

برخورد با مهتمان پرونده ضاربان آمر به معروف در کمترین زمان

محسنی اژه ای با تشکر از مراجع عظام ، مردم و خیرخواهان در پرونده حمله به آمران به معروف تصریح کرد: عده ای توقع دارند در کمترین زمان ممکن حکم این افراد صادر و اجرا شود. البته رسیدگی به این پرونده ها نیاز به زمان دارد اما دستگاه قضا با تمام توان در کوتاهترین زمان ممکن قضایی به این پرونده ها رسیدگی می کند.

وی ادامه داد: عاملین مضروب کردن طلبه جوان بازداشت شده اند و پرونده به دادگاه ارسال یا در شرف ارسال است. این در حالی است که باید نظر پزشک به صورت ویژه در پرونده موجود باشد و گرنه پرونده نقض و به دادسرا ارجاع خواهد شد.

محسنی اژه ایتصریح کرد: در خصوص پرونده های حمله به آمر به معروف نظر اولیه پزشک آمده است اما نیاز به نظر نهایی پزشک با توجه به میزان جراحت وجود دارد.

سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به برخورد با مفسدان اقصادی و بدهکاران بانکی تصریح کرد: اگر گزارشی به قوه قضائیه در این خصوص ارسال شود بررسی آن در دستور کار قرار می گیرد.