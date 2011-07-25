برخی مدیران ادارات با روابط عمومی ها بیگانه هستند

به گزارش خبرنگار مهر، کمال رستمعلی ظهر دوشنبه در نشست با روابط عمومی ها و مدیران ادارات شهرستان رامسر با انتقاد از عدم حضور برخی روسای ادارات رامسر در این جلسه افزود: متاسفانه برخی مدیران با جنس روابط عمومی و رسانه ها بیگانه اند و این در صورتی ست که باید با رسانه ها و روابط عمومی ها انس داشته و آنها را مشاوران امین خود دانست.

وی با تاکید بر اینکه مدیران باید این امر را جدی تر بگیرند بیان داشت: اکنون زمان استفاده از چند رسانه محدود، گذشته است و در حال حاضر ما در دنیایی از جنس رسانه ها و روابط عمومی زندگی می کنیم.

رستمعلی افزود: در حال حاضر مدیرانی که در این جلسه حضور ندارند اگر در هر برنامه دیگری باشند وقتی نتوانند با افکار عمومی مردم و رسانه ها ارتباط برقرار کنند، فایده ای نخواهد داشت.

دبیر شورای روابط عمومی استان ادامه داد: روابط عمومی ها پا را از کارهای روزمره و روتین فراتر نهاده و طوری رفتار می کنند که خود مردم در جایگاه روابط عمومی، خدمات دولت را اطلاع رسانی می نمایند و این همان روابط عمومی نامحدود است.

رستمعلی، استفاده از ابزار و تجهیزات جدید را یکی از ملزومات پیشبرد اهداف روابط عمومی ها دانست و اذعان داشت: هر چند در حوزه روابط عمومی از امکانات برخوردار باشیم باز هم نمی توانیم به اندازه آن پیرمرد روستایی که خدمات دولت را دریافت نموده و با سادگی در میان مردم از آن خدمت حرف می زنند، موثر واقع شویم.

سخنگوی شورای اطلاع رسانی استان تاکید کرد: در واقع بهترین روابط عمومی و رسانه همان گیرندگان خدمت هستند و این امر با شناخت کامل از جامعه، تاریخ، فرهنگ و ادبیات محقق خواهد شد.

وی اطلاع رسانی صحیح و به موقع را یکی از وظایف مهم مدیران و روابط عمومی ها دانست و تصریح کرد: باید اطلاعات درست به مردم داده شود و پیش از آنکه بدخواهان از یک خبر استفاده سوء نمایند، ما باید خبر صحیح را بدون تعارف به مردم اطلاع دهیم.

رستمعلی، تغییر نگاه را رمز موفقیت روابط عمومی ها دانست و گفت: در استفاده از ابزار و امکانات نوین باید هدف گذاری منطقی داشت در غیر این صورت همان تجهیزات برخلاف تصور ما، علیه خودمان کار می کنند.

محمد صالح رضاخانی، فرماندار رامسر روابط عمومی ها را بازوی توانمند مسئولین دانست و گفت: روابط عمومی های شهرستان رامسر با توجه به توریستی بودن شهرستان از ویژگی های خاصی برخوردار بوده و مسئولیت سنگینی به عهده دارند.

وی افزود : با توجه به اینکه شهرستان رامسر یک شهرستان جهانی است مسئولان وظیفه سنگینی دارند و روابط عمومی ها نیز باید کمک فکری خوبی برای مسئولین باشند.