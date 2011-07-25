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۳ مرداد ۱۳۹۰، ۱۶:۵۸

برگزاری مسابقات بزرگ اتومبیلرانی در آق قلا

برگزاری مسابقات بزرگ اتومبیلرانی در آق قلا

آق قلا - خبرگزاری مهر: اولین دوره مسابقات بزرگ اتومیلرانی اسلالوم ( سنجش مهارت های فردی ) در آق قلا برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، این مسابقه ویژه اتومبیل های شهری در مجموعه چند منظوره شهرداری آق قلاست که در روز جمعه 7 مردادماه برگزار می شود.

در این مسابقات که قرار است توسط هیئت اتومبیلرانی استان گلستان برای اولین بار در شهر آق قلا برگزار شود تعداد 20 خودرو شرکت خواهند کرد که 10 خودرو آن از شهر آق قلا انتخاب خواهد شد.

گفتنی است مسابقه اسلالوم مجموعه مهارتهای تکنیکی رانندگان است که به صورت حرکت مارپیچ بین تعدادی مانع انجام می پذیرد و برای بانوان و آقایان مجاز است.

آق قلا در 15 کیلومتری گرگان واقع شده است.

کد مطلب 1367259

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