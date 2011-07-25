دانشگاه محیط زیست میزبان نشست هماهنگی ملی و استانی زیستکره منطقه ای

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه هماهنگی ملی و استانی مربوط به چهارمین نشست منطقه ای شبکه انسان و کره مسکون کشورهای جنوب و مرکز آسیا(SACAM) ظهر دوشنبه در دانشگاه محیط زیست برگزار شد.

این نشست با حضور مدیر کل دفتر زیستگاهها و مناطق سازمان حفاظت از محیط زیست کشور و دفتر منطقه ای یونسکو در تهران و کارشناسانی از 10 ذخیرگاه زیستکره کشور در دو سطح مدیران وکارشناسان در دانشگاه محیط زیست برگزار شد.

در این نشست، نمایندگان هشت استان دارای ذخیره گاه در کشور، شرایط و مشکلات مناطق حفاظت شده زیست- محیطی حوزه خود را ارائه و بررسی کرده اند.

همچنین چکیده گزارشهای مجموع نشستهای ملی و منطقه ای، در چهارمین نشست زیستکره جنوب و مرکز آسیا که آبان سال جاری در جزیره قشم برگزار می شود، ارائه خواهد شد.

ایران دارای 10 ذخیره گاه در استانهای مختلف است

هم اکنون ایران دارای 10 ذخیره گاه ( ارژن و پریشان، گنو، حرا، کویر، توران، میانکاله، گلستان، ارسباران، ارومیه، دنا) در استانهای آذربایجان غربی وشرقی، سمنان، مازندران، فارس، گلستان و کهگیلویه و بویر احمد است.

چهارمین نشست منطقه ای SACAM با همکاری معاونت محیط زیست طبیعی با محوریت دفتر زیستگاهها و امور مناطق و با همکاری دفتر منطقه ای یونسکو در تهران و کمیسیون ملی یونسکو در ایران و حمایت منطقه آزاد قشم برگزار می شود.

نشست یادشده با موضوع ملاحظات حفاظت از تنوع زیستی در راستای نیل به توسعه پایدار، با نگاهی به تغیرات نوظهور جهانی از تاریخ 23 تا 26 آبان ماه 90 در استان هرمزگان جزیره قشم برگزار می شود.

این جلسات به صورت ادواری تا پیش از نشست آبان ماه 90 برگزار می شود.

دانشگاه محیط زیست در استان البرز شهرستان کرج مستقر است.