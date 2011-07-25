پنجمین جشنواره "سیب" به کار خود پایان داد

به گزارش خبرنگار مهر، در این جشنواره آثار شاعران و داستان نویسان جوان کارگاه های سه ماهه اول سال جاری حوزه هنری در دو بخش آزاد و مقاومت و پایداری توسط هیئت داوران مورد بررسی قرار گرفت و از میان 16 داستان، سه اثر برگزیده و از میان 22 شعر پنج اثر به عنوان آثار برتر انتخاب شد.

سرپرست حوزه هنری استان اردبیل در حاشیه مراسم اختتامیه این جشنواره در گفتگو با خبرنگار مهر فعالیتها در بخش شعر را چشمگیرتر از بخش داستان نویسی دانست و اظهار داشت: این بخش باید تقویت شود.

ساسان ناطق با بیان اینکه در گذشته امکان برگزاری کارگاه ها به سختی امکان پذیر بود، افزود: حوزه هنری تمامی این فرصتها و امکانات را ایجاد کرده تا هنرمندان به راحتی بتوانند دست به تولید آثار فاخر بزنند.

وی رویکرد حوزه هنری را گسترش فعالیتها و تولیدات استانها برشمرد و اضافه کرد: امسال حوزه های هنری استانها سهم عمده ای در انتشار کتب و درج مطلب در نشریات حوزه هنری مرکز را خواهند داشت.

سرپرست حوزه هنری استان تصریح کرد: بر همین اساس اعضا کارگاه های شعر و داستان می توانند مجموعه های تولیدی خود را برای انتشار به مرکز آفرینش های ادبی ارسال کنند.

وی از برگزاری مرتب این جشنواره در پایان فصلهای آتی خبر داد.

همچنین در پایان این جشنواره و براساس آرا هیئت داوران در بخش داستان هیچ اثری بعنوان برگزیده اول شناخته نشد و حمید جواهری و عظیمه کریم زاده به ترتیب به عنوان نفرات دوم و سوم معرفی شدند. در این بخش مریم حضرتی تقدیر شد.

در بخش شعر نیز احسان محمدی اول شد و از مهدی آقازاده به عنوان نفر دوم، حسین مرادی و ملیحه خیر به عنوان نفرات سوم تجلیل شد. از محمد بهرامپور نیز در این بخش تقدیر به عمل آمد.