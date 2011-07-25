عملیات مایه کوبی دامهای استان قزوین آغاز شد

محمد علوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: عملیات مایه کوبی علیه بیماری تب برفکی از اول مرداد ماه در سطح دامداریهای این استان آغاز شده است.

علوی افزود: پیش بینی می شود در مدت یک ماه 40 هزار راس دام سنگین موجود در واحدهای روستایی و صنعتی استان قزوین علیه بیماری تب برفکی ایمن شوند.

وی با تاکید بر اینکه تب برفکی یکی از بیماریهای حاد ویروسی است که در صورت انجام نشدن واکسیناسیون خسارت زیادی به دامها وارد می کند، اظهارداشت: تب برفکی از بیماری های خطرناک دامی است که همه ساله خسارات اقتصادی زیادی را به دامداران وارد می کند.