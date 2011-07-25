تصاویر جدیدترین وسائل ورزشی فناورانه/ توپ فوتبال هوشمند و موبایل ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، طراحان صنعتی امروزه بیش از همیشه از این امکان برخوردارند که خلاقیت و استعداد خود را با بکارگیری از فناوری در بخشها و عرصه های مختلف شکوفا کنند.

در این میان به نظر می رسد که گجتها و ابزارهای کوچکی که ویژه حوزه ورزش ارائه شده اند با استقبال خوبی مواجه هستند.

به همین منظور در ادامه چند نمونه از این وسایل نوآورانه ورزشی را معرفی می کنیم:

اسکیتبورد قابل تنظیم- حرکت بر روی چهار چرخ کوچک و یک تخته واقعاً ورزش خطرناکی است. اکنون نمونه آزمایشی نوع ویژه ای از اسکیتبورد طراحی شده است که به اسکیت سوار اجازه می دهد زاویه تخته را برای انجام یک حرکت بی خطر و جلوگیری از عدم تعادل تنظیم کند. هرچند حتی در این مورد نیز استفاده از کلاه ایمینی توصیه می شود.

توپ فوتبال با بسامد رادیویی- فوتبال یکی از محبوب ترین ورزشها است، اما اغلب داوری اشتباه حاشیه هایی را برای این ورزش به وجود می آورد. به ویژه زمانی که داور نمی تواند تعیین کند که آیا توپ واقعاً از خط دروازه عبور کرده است یا خیر.



به همین علت، نمونه آزمایشی طراحی جدیدی از توپ فوتبال عرضه شده است که با عملکرد "جی. پی. اس" و یک تراشه بسامدهای رادیویی یکپارچه شده است. این فناوریها حسگری را فعال می کنند که به محض اینکه توپ از روی خط دروازه عبور کرد با روشن کرد لامپهای "ال. ای. دی" روی توپ گل را اعلام می کند. علاوه بر این ویژگی مفید، این توپ از طراحی بسیار زیبایی برخوردار است.

نمونه آزمایشی V2- در سه دهه اخیر، بازیکنان فوتبال آمریکایی بیش از قبل بزرگتر، قویتر و مقاوم تر شده اند. بنابراین، طبیعی است که با گذشت زمان از روشهای جدیدتری برای محافظت از شانه ها و صورت آنها استفاده شود. این نمونه آزمایشی زره محافظ دارای یک سری عملکردهای خاصی است که از جمله آنها می توان به نوعی مخزن در بخش جلویی رزه برای نگهداری آب تازه و یک ابزار جانبی برای اتصال کلاه ایمنی به زره اشاره کرد. این اتصال به روشی انجام می شود که فشار وارده به سر در سراسر بدن پخش می شود. این محصول می تواند صدمات مغزی را در طول فوتبال آمریکایی تا 42 درصد کاهش دهد.

تایم فلکس- TimeFlex نوعی ساعت و تایمر (زمان سنج) است که همانند چسب زخم به روی دست می چسبد و به کاربر اجازه می دهد که در استخر، در یک زمین بازی و در کل در زمانی که ورزش می کند زمان را کنترل کند. شناگران اغلب مجبورند برای آگاه شدن از زمان، سر خود را بالا بگیرند و به ساعتی که روی دیوار نصب شده است نگاه کنند. بنابراین استفاده از این زمان سنج و ساعت می تواند در زمان و انرژی صرفه جویی کند. این دستگاه بسیار انعطاف پذیر است و می تواند به راحتی خم و راست شود.

Helcue- این کلاه ایمنی وسیله ای مناسب برای محافظت از سر است. این مدل که ویژه ورزشهای آبی است از غرق شدن ورزشکاران جلوگیری می کند. حسگرهایی که بر روی این کلاه ایمنی قرار دارند زمانی که ورزشکار کنترل و هشیاری خود را از دست می دهد متوجه وضعیت شده و یک بالشتک قابل بادشدن را که در پشت گردن ورزشکار قرار گرفته است فعال می کنند. به این ترتیب سر از آب بیرون می ماند و ورزشکار از غرق شدن نجات پیدا می کند.

این کلاه برای انجام ورزشهایی چون قایقرانی با "کایاک" و موج سواری و یا برای کسانی که عادت دارند در وان پر از آب بخوابند بسیار ایده آل است.





تلفن همراه ورزشی- این تلفن همراه جدید می تواند در طول انجام هر نوع فعالیت ورزشی مورد استفاده قرار گیرد. این دستگاه همانند یک مچ بند پوشیده می شود. پس از انجام تمرینات ورزشی می توان بند این تلفن همراه را که از جنس "نئوپرن" است بازکرد و شست. این تلفن همراه از یک صفحه کلید قابل انعطاف و مقاوم دربرابر عرق دست برخوردار است که انجام تماس تلفنی را بسیار آسان می کند.

طراحی جدید برای اسکی- زمانهای قدیم را فراموش کنید! این مدل جدید چوب اسکی که از جنس فیبرهای کربنی است قرار است از زمستان آینده عرضه شود. در داخل این چوب اسکی چندین لایه آلومینیومی و تیتانیومی قرار گرفته است. این چوب اسکی به طول 1.7 متر است که حداقل 15 درصد نسبت به مدلهای استاندارد سبکتر است.

کمان Inno CXT- این وسیله، یک جواهر واقعی است که از کربن با کیفیت بالا ساخته شده است. این کمان 40 درصد قویتر و 190 درصد ارتجاعی تر از سایر مدلها است.

دمبل قمقمه ای- آیا می خواهید کمی بازوهای خود را تمرین دهید اما دمبل ندارید؟ این دمبل قمقمه ای جدید به کمک شما آمده است. این دمبلهای پلاستیکی شبیه قمقمه هستند. با ریختن آب در این دمبلها و بلند کردن آنها می توانید عضلات بازوهای خود را ورزش دهید.

توپ خورشیدی- توپهای فوتبال وقت بسیاری را زیر پرتوهای آفتاب می گذارنند و بنابراین می توانند برای تولید انرژی مورد استفاده قرار گیرند.

به همین منظور، طراحان صنعتی طرح مفهومی این "توپ خورشیدی" را عرضه کرده اند. بر روی این توپ، پانلهای خورشیدی انعطاف پذیری قرار گرفته اند که می توانند انرژی خورشید را جذب و آن را به انرژی برق تبدیل کنند. اما برای این کار باید در تمام طول روز وقت خود را صرف بازی فوتبال با دوستان خود کنید!



