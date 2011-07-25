توانمند سازی بانوان روستایی ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، نسرین بهادری بعداز ظهر دوشنبه در جلسه کارگروه امور بانوان استانداری که با حضور مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان و مشاوران امور بانوان در فرمانداری ها و دستگاههای اجرایی در سالن آمفی تئاتر استانداری برگزار شد، اظهار داشت: این جلسه به منظور بررسی طرح های امداد و نجات خاص بانوان و همچنین طرح نظام تحرک در ادارات و دستگاههای اجرایی استان برای بانوان تشکیل شده است.

وی افزود: ارائه آموزش های عمومی و همگانی امداد و نجات به منظور مقابله صحیح و سریع با حوادث مترقبه و غیر مترقبه کاری بسیار اثربخش و الزامی است.

بهادری با بیان اینکه استان کرمانشاه در خصوث فعالیت های هلال احمر جایگاه مناسبی دارد گفت: هدف ما ارائه آموزش های لازم و ضروری به بانوان در خصوص آموزش های همگانی است و در این راستا از مشاوران بانوان در فرمانداری ها و ادارات انتظار داریم که هماهنگی های لازم را با جمعیت هلال احمر استان داشته باشند.

وی در ادامه با اشاره به طرح نظام تحرک ویژه بانوان اظهار داشت: ادارات و فرمانداری ها باید تلاش نمایند تا یکسری فعالیت ها مانند ورزش، ارائه آموزش، توانمند سازی زنان بویژه زنان روستایی و مسائل حقوقی زنان بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

بهادری با بیان اینکه استان کرمانشاه در سال 1389 از نظر تعداد فعالیت های صورت گرفته خاص بانوان توسط دستگاههای اجرایی و فرمانداری ها رتبه دوم و از نظر انجام این فعالیت ها نیز رتبه ششم کشوری را کسب کرد لذا استان در خصوص اجرای برنامه های امور بانوان یک استان فعال و پویا است و این عملکردها نشان می دهد که استان قادر به انجام فعالیت های مختلف در اجرای طرح های مربوط به زنان است.

اساس قوام خانواده ها رعایت اخلاق اسلامی است

مدیر کل امور بانوان و امور خانواده استانداری همچنین برتلاش در راستای تعمیق باورهای دینی و آموزه های اسلامی برای شاغلان، حمایت از تشکل ها و سازمان های مردم نهاد، انعکاس فعالیت های صورت گرفته در رسانه ها، ارائه راهکار برای حل مشکلات فرهنگی بانوان، توانمند سازی مربیان مهدوکودک ها،ارائه آموزش برای تحکیم بنیان خانواده ها، بررسی مشکلات زنان، توانمند سازی زنان روستایی و تعامل و ارتباط نزدیکتر با دفتر امور بانوان از سوی مشاوران بانوان دستگاه های اجرایی و فرمانداری ها تاکید کرد.

وی در ادامه از تصویب مصوبه ای در هئیت وزیران برای حضور مشاورین امور بانوان در دستگاههای اجرایی و فرمانداری ها در شورای معاونان ادارات خبر داد و بیان داشت: این مصوبه به تمامی وزارتخانه ها ابلاغ شده لذا مشاوران بانوان باید ضمن تلاش برای ثابت نمودن و ارتقای جایگاه خود در جلسات شورای معاونان دستگا ههای اجرایی ذیربط خود نیز حضور بهم رسانند.

بهادری در ادامه با بیان اینکه اساس قوام خانواده ها رعایت اخلاق اسلامی است تصریح کرد: با رعایت اخلاق اسلامی بسیاری از مشکلات خانوداه ها رفع می شود و اصل پایه ریزی یک خانواده سالم، پویا و خلاق شکل می گیرد.

وی همچنین تصریح کرد: به منظور رشد مسائل دینی و فرهنگی و اجتماعی دختران روستایی اخیراً اقدام به تشکیل کلاس هایی برای دختران روستایی با توزیع رایگان کتاب کردیم.

بهادری افزود: همه ما در مقابل توانمندسازی زنان و دختران روستایی مسول هستیم زیرا اعتقاد داریم این زنان و دختران دارای توانمندی های بسیاری هستند که با بروز خلاقیت های آنان جامعه از توانمندی و استعدادهای این عزیزان بهره مند خواهد شد.

وی در پایان از اقدامات صورت گرفته برای ارزیابی عملکرد مشاوران بانوان در خصوص اجرای برنامه های مربوط به بانوان خبر داد و گفت: این ارزیابی ها تا پایان اسفند ماه ادامه خواهد داشت و فرمانداری و دستگاه برتر تا پایان سال انتخاب و معرفی خواهد شد.

در ادامه این جلسه مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان در خصوص ارائه آموزش به بانوان جهت مقابله با حوادث مترقبه و غیر مترقبه گزارشی ارائه کرد.