به گزارش خبرگزاری مهر، نشست اعضای کمیته فوتبال ساحلی ظهر امروز دوشنبه در دفتر علی کفاشیان، رئیس فدراسیون فوتبال واقع در کمپ تیم‌های ملی برگزار شد.

براساس اعلام سایت رسمی فدراسیون فوتبال، علی رضاعلی، رئیس کمیته فوتبال ساحلی فدراسیون فوتبال در این نشست ضمن ارائه گزارش عملکرد این کمیته در سال 89 نکاتی را اعلام کرد.

وی به رئیس فدراسیون و اعضای حاضر در جلسه گفت: خوشبختانه کمیته فوتبال ساحلی طی چهار سال گذشته، هدفگذاری‌هایی را انجام داده بود که تا حدود زیادی به آن رسید چرا که ناکامی نرسیدن به جام جهانی 2009 امارات برای ما انگیزه‌ای شد تا به جام جهانی 2011 ایتالیا صعود کنیم.

رئیس کمیته فوتبال ساحلی فدراسیون با اشاره به سامان بخشیدن لیگ‌های این رشته ورزشی، خاطر نشان کرد: اولین کشوری هستیم که درصدد برگزاری لیگ نوجوانان فوتبال ساحلی برآمده‌ایم و همچنین دومین کشوری هستیم که لیگ جوانان داریم.

رضاعلی با ابراز خرسندی از اینکه کمیته فوتبال ساحلی در این مدت عملکرد قابل قبولی را به ثبت رسانده است، افزود: سال گذشته تیم ملی فوتبال ساحلی دو مقام سوم در رقابت‌های بازی‌های آسیایی عمان و رقابت‌های قهرمانی آسیا به دست آورد که به خاطر تلاش‌های فدراسیون فوتبال، کمیته فوتبال ساحلی، کادر فنی و بازیکنان بود.

در ادامه این جلسه بهزاد داداش‌زاده، سرمربی تیم ملی فوتبال ساحلی گزارش عملکرد تیم ملی این رشته ورزشی را به رئیس فدراسیون ارائه کرد و گفت: اردوهای خوبی را در تهران و دیگر شهرهای دارای امکانات فوتبال ساحلی پشت سر گذاشتیم. خوشبختانه استعدادیابی خوبی انجام شده و نسل آینده فوتبال ساحلی بازیکنان خوبی را خواهد داشت.

وی افزود: باید تاکید کنم که تیم ملی فوتبال ساحلی اردوی خوبی را پشت سر گذاشته و در شرایط بسیار خوبی قرار دارد. امیدواریم در اردوی اوکراین آمادگی بیشتری برای رقابت‌های جام جهانی کسب کنیم. ضمن اینکه باید از کمیته فوتبال ساحلی به خاطر ساماندهی لیگ برتر و لیگ یک فوتبال ساحلی تشکر کنم چرا که تیم ملی خوب از دل یک لیگ خوب در می‌آید.

در ادامه نشست اعضای کمیته فوتبال ساحلی با رئیس فدراسیون فوتبال، رضوانی، دبیر این کمیته و شهریاری دبیر کمیته فوتبال ساحلی بانوان به همراه محمودزاده مسئول برگزاری رقابت‌های فوتبال ساحلی در خصوص برگزاری رقابت‌های لیگ فوتبال ساحلی گزارش‌های کاملی را ارائه کردند.

علی کفاشیان، رئیس فدراسیون در این جلسه گفت: خوشبختانه عملکرد کمیته فوتبال ساحلی مثبت بوده و از اعضای این کمیته تشکر می‌کنم. به نظر من این کمیته باید برای گسترش داوری فوتبال ساحلی تلاش کند و همچنین سعی کند تا در یک استان برخوردار از امکانات لازم، مجتمعی ایجاد شود تا قابلیت‌های برگزاری رقابت‌های بین‌المللی را داشته باشد. همچنین کمیته فوتبال ساحلی ارتباطاتش را با فیفا گسترش دهد.

رئیس فدراسیون تاکید کرد: هر چه زودتر باید اعضای این کمیته کامل شود. در جلسه بعد برنامه‌های این کمیته برای ماه‎‌های آینده اعلام می شود.

لازم به ذکر است، تیم ملی فوتبال ساحلی 12 تا 17 مرداد اردویی را در کمپ تیم‌های ملی خواهد داشت و اواخر مرداد ماه برای برگزاری اردویی به اوکراین سفر خواهد کرد.