ساخت و سازهای غیرمجاز در اراضی کشاورزی سبزوار کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر امانیان پیش از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در سال های 87 و 88 حدود 270 مورد ساخت و ساز غیرمجاز در اراضی کشاورزی سبزوار شناسایی شد و به دستگاه قضایی معرفی شدند که این میزان به حدود 110 مورد در سال 89 و 90 کاهش یافته است.

وی به تشکیل گروه های گشت حفاظت از اراضی کشاورزی و باغی اشاره کرد و ادامه داد: در ابتدا به متخلفین اخطار کتبی داده می شود و در صورت ادامه ساخت و ساز از طریق دستگاه قضایی با متخلفان برخورد می شود.

وی افزود: کسانی که قصد ساخت و ساز در اراضی کشاورزی و باغی خود را دارند می توانند درخواست خود را جهت دریافت مجوز قانونی به امور اراضی ارائه نمایند.

امانیان از شوراهای اسلامی و دهیاری ها خواست تا هر گونه ساخت و ساز در اراضی کشاورزی و باغی را به این اداره اطلاع دهند و از دادن مجوز ساخت بدون هماهنگی با این اداره پرهیز نمایند، چرا که عواقب چنین اقداماتی متوجه آنان خواهد شد.