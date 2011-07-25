نمایشگاه قرآن بستر مناسبی برای عرضه منابع دینی است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام محمود رجبی قائم مقام مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) گفت: برگزاری نمایشگاه بینالمللی قرآن کریم فرصت بسیار مناسبی برای علاقمندان در راستای تأمین نیازهای پژوهشی آنان است، اما گاهی دیده میشود که بازدیدکنندهای به قصد خرید یک کتاب و اثر به نمایشگاه مراجعه میکند اما آن را نمییابد .
وی افزود: برخی ناشران آثار خود را تجدید چاپ نمیکنند، بنابراین مشتریان و محققانی که از شهرستانها و به امید یافتن اثر مدنظرشان آمدهاند ناامید از نمایشگاه باز میگردند .
رجبی با اشاره به نشستهای نمایشگاه بین المللی قرآن، تاکید کرد: باید تمهیداتی چون انتخاب موضوعات روز و جذابتر اندیشیده شود تا استقبال بیشتری از این نشستها انجام شود، البته الان هم برخی نشستها با استقبال بسیار خوبی مواجه است اما باید تدابیری اندیشید که این استقبال همه نشستها را فراگیرد .
قائم مقام مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) با اشاره به اینکه نمایشگاه قرآن فضا و بستر مناسبی برای دسترسی علاقمندان به منابع دینی و معرفتی است، گفت: لازم است ناشران برای غنای این فضا، به تجدید چاپ آثار پرمخاطب خود اقدام کنند.
به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام محمود رجبی قائم مقام مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) گفت: برگزاری نمایشگاه بینالمللی قرآن کریم فرصت بسیار مناسبی برای علاقمندان در راستای تأمین نیازهای پژوهشی آنان است، اما گاهی دیده میشود که بازدیدکنندهای به قصد خرید یک کتاب و اثر به نمایشگاه مراجعه میکند اما آن را نمییابد .
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