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۴ مرداد ۱۳۹۰، ۸:۴۵

براساس آمارهای موجود ؛

تعداد کارگران افزایش یافت

تعداد کارگران افزایش یافت

در سال 89 تعداد کارگران کشور 3 درصد نسبت به سال 88 افزایش یافت اما آمارهای پایان سال 89 از کاهش 6.3درصدی اختلافات کارگری و کارفرمایی حکایت دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، بررسی آمارهای مربوط به تعداد نیروی کار کشور در سال گذشته نشان دهنده افزایش 3 درصدی تعداد کارگران نسبت به سال قبل تر از آن است.

بر پایه این گزارش، آمارهای اختلافات کارگری و کارفرمایی نیز در پایان 89 نشان می دهد که تعداد دادخواستهای واصله در هیئتهای تشخیص، 6.3 درصد کاهش یافته است.

همچنین آمارهای مربوط به اختلافات کارگری و کارفرمایی نیز بر اساس تعداد دادخواستهای واصله به هیئت های تشخیص نشان دهنده کاهش 6.3 درصدی شکایات کارگری و کارفرمایی در پایان سال 89 است.

تعداد کل دادخواستهای واصله در هیئتهای تشخیص و حل اختلاف کارگری و کارفرمایی 302 هزار و 643 پرونده بوده که این تعداد با کاهش 6.3 درصدی به 283 هزار و 629 پرونده در پایان سال 89 رسیده است.

کد مطلب 1367307

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