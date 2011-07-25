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۳ مرداد ۱۳۹۰، ۱۷:۳۷

سازمان سنجش اعلام کرد:

آغاز ثبت نام آزمون‌های زبان انگلیسی جی آر ای از 5 مرداد

آغاز ثبت نام آزمون‌های زبان انگلیسی جی آر ای از 5 مرداد

ثبت نام آزمون‌های GRE) SUBJECT) و GRE) GENERAL) از روزهای چهارشنبه 5 مرداد و دوشنبه 10 مرداد از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور آغاز می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام سازمان سنجش آموزش کشور، آزمون GRE) SUBJECT) در روز 23 مهر سال 90 مقارن 15 اکتبر سال 2011 و همچنین آزمون GRE) GENERAL) در روز 30 مهر سال 90 مقارن 22 اکتبر سال 2011 برگزار می شود.

ثبت نام آزمون GRE) SUBJECT) از روز چهارشنبه 5 مرداد ماه از طریق سایت اینترنتی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی http://ets.sanjesh.org آغاز می شود.

همچنین ثبت‌نام از داوطلبان متقاضی شرکت در آزمون GRE) GENERAL) از طریق سایت اینترنتی http://ets.sanjesh.org از روز دوشنبه 10 مرداد آغاز می شود.

بر اساس اعلام سازمان سنجش، آن دسته از داوطلبانی که دسترسی به کارت‌های اعتباری خارج از کشورMASTER CARD,VISA…  دارند می توانند به صورت آنلاین ONLINE و از طریق سایت ETS  به نشانی WWW.ETS.ORG/TOEFL  در آزمون ثبت نام کنند.

این دسته از داوطلبان لازم است تا 10 روز قبل از تاریخ آزمون، فرم تقاضانامه مندرج در سایت این سازمان به نشانی http://ets.sanjesh.org را تکمیل و یک قطعه عکس (تمام رخ مربوط به سال جاری) را نیز از طریق سایت مورد اشاره ارسال کنند.

سازمان سنجش آموزش کشور تاکید کرده است ثبت‌نام در آزمون GRE) SUBJECT) که در تاریخ 21 آبان 90 همزمان با 12 نوامبر 2011 برگزار می شود و آزمون GRE) GENERAL) که در تاریخ 22 آبان 90 همزمان با 19 نوامبر 2011 و 22 بهمن 90 همزمان با 11 فوریه 2011 برگزار خواهد شد، در فرصت های بعدی اعلام می شود.

کد مطلب 1367314

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