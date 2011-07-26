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۴ مرداد ۱۳۹۰، ۸:۴۸

شیری:

900 میلیون ریال در چهارمحال و بختیاری به مستمندان کمک شد

900 میلیون ریال در چهارمحال و بختیاری به مستمندان کمک شد

شهرکرد - خبرگزاری مهر: مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان چهار محال و بختیاری گفت: 900 میلیون ریال در سال گذشته به افراد مستمند این استان کمک شده است.

شوذب شیری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه 900 میلیون ریال در سال گذشته به افراد مستمند استان چهار محال و بختیاری کمک شده است، اظهار داشت: 540 میلیون ریال برای دارو و درمان افراد تحت پوشش هزینه شده است.

وی افزود: وقف طی سه سال گذشته در این استان افزایش چشمگیر وقف داشته و موقوفات این استان در سه سال گذشته معادل 30سال گذشته است.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه به افزایش فرهنگ وقف در این استان عنوان کرد: تاکنون شش وقف جدید در سال جاری توسط خیرین انجام شده است.
کد مطلب 1367318

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