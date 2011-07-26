900 میلیون ریال در چهارمحال و بختیاری به مستمندان کمک شد

شوذب شیری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه 900 میلیون ریال در سال گذشته به افراد مستمند استان چهار محال و بختیاری کمک شده است، اظهار داشت: 540 میلیون ریال برای دارو و درمان افراد تحت پوشش هزینه شده است.

وی افزود: وقف طی سه سال گذشته در این استان افزایش چشمگیر وقف داشته و موقوفات این استان در سه سال گذشته معادل 30سال گذشته است.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه به افزایش فرهنگ وقف در این استان عنوان کرد: تاکنون شش وقف جدید در سال جاری توسط خیرین انجام شده است.