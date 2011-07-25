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۳ مرداد ۱۳۹۰، ۱۸:۱۳

سیل به رودبار 3 میلیارد ریال خسارت زد

سیل به رودبار 3 میلیارد ریال خسارت زد

رودبار - خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان رودبار از خسارت سه میلیارد ریالی وقوع سیل در این شهرستان خبر داد.

ایرج  موذن در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام اینکه سیل در رودبار دیشب خسارت زیادی بر جای گذاشت، افزود: سیلاب در رودبار باعث آبگرفتگی تعدادی خانه، مسدود شدن جاده رشت - قزوین، تخریب نهرهای کشاورزی روستاهای اسکابن، گورد، پا رودبار و خسارت به راه روستاهای انبوه، نوده و لایه و مسدود شدن راه ارتباطی روستای طلابر شد.
 
وی همچنین اظهارداشت: بارندگی شدید سبب جاری شدن سیل شد که خوشبختانه تلفات جانی در بر نداشت.

آماده باش و امدادرسانی نیروهای هلال احمر در پی جاری شدن سیل در رودبار

مدیرعامل جمعیت هلال احمر گیلان همچنین از آماده باش و امدادرسانی نیروهای هلال احمر در پی جاری شدن سیل در رودبارخبرداد و افزود: با بارش شدید باران و جاری شدن سیل در مناطق شهری و روستایی در شهرستان رودبار بلافاصله اکیپ های امداد و نجات جمعیت هلال احمر در این شهرستان به حالت آماده باش کامل درآمدند و عوامل امداد و نجات هلال احمر پس از ارزیابی مناطق، اقدام به بازگشایی  نقاط محصور شده در آب کردند.

جمشید محمدی یادآورشد: در حال حاضر شرایط این منطقه به حالت عادی در آمده است. 

کد مطلب 1367319

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