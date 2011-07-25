سیل به رودبار 3 میلیارد ریال خسارت زد

ایرج موذن در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام اینکه سیل در رودبار دیشب خسارت زیادی بر جای گذاشت، افزود: سیلاب در رودبار باعث آبگرفتگی تعدادی خانه، مسدود شدن جاده رشت - قزوین، تخریب نهرهای کشاورزی روستاهای اسکابن، گورد، پا رودبار و خسارت به راه روستاهای انبوه، نوده و لایه و مسدود شدن راه ارتباطی روستای طلابر شد.

وی همچنین اظهارداشت: بارندگی شدید سبب جاری شدن سیل شد که خوشبختانه تلفات جانی در بر نداشت.