سیل به رودبار 3 میلیارد ریال خسارت زد

ایرج موذن در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام اینکه سیل در رودبار دیشب خسارت زیادی بر جای گذاشت، افزود: سیلاب در رودبار باعث آبگرفتگی تعدادی خانه، مسدود شدن جاده رشت - قزوین، تخریب نهرهای کشاورزی روستاهای اسکابن، گورد، پا رودبار و خسارت به راه روستاهای انبوه، نوده و لایه و مسدود شدن راه ارتباطی روستای طلابر شد.
وی همچنین اظهارداشت: بارندگی شدید سبب جاری شدن سیل شد که خوشبختانه تلفات جانی در بر نداشت.
آماده باش و امدادرسانی نیروهای هلال احمر در پی جاری شدن سیل در رودبار
مدیرعامل جمعیت هلال احمر گیلان همچنین از آماده باش و امدادرسانی نیروهای هلال احمر در پی جاری شدن سیل در رودبارخبرداد و افزود: با بارش شدید باران و جاری شدن سیل در مناطق شهری و روستایی در شهرستان رودبار بلافاصله اکیپ های امداد و نجات جمعیت هلال احمر در این شهرستان به حالت آماده باش کامل درآمدند و عوامل امداد و نجات هلال احمر پس از ارزیابی مناطق، اقدام به بازگشایی نقاط محصور شده در آب کردند.
جمشید محمدی یادآورشد: در حال حاضر شرایط این منطقه به حالت عادی در آمده است.
نظر شما